Once de las últimas veinte ferias de Fallas de Valencia hubo al menos un torero salmantino en los carteles, sin embargo el triunfo, en la que es la primera cita de primera categoría de la temporada, se ha resistido: apenas cuatro orejas. La primera para Juan del Álamo en la novillada de 2011, un año después de su debut en este coso. Entre los matadores quien abrió la lata en los festejos que van de siglo fue Javier Castaño, tras una extraordinaria faena a un toro de Adolfo Martín (2012), mientras que el triunfo más contundente lo firmó el propio Juan del Álamo con la puerta grande que logró, tras conseguir un trofeo de cada uno de los toros de Zalduendo, en 2016. Una tarde en la que compartió cartel junto a Iván Fandiño y Joselito Adame, y en la que se registró la última participación de un espada de Salamanca en el coso de la calle de Játiva. Aquel triunfo no le valió siquiera para volver. En ninguno de los tres años siguientes hubo toreros salmantinos en la cartelería. Luego ya llegó el virus que dinamitó la feria del año pasado, que fue suspendida dos días antes de su estreno. La suspensión de urgencia, que se decidió la noche del 10 de marzo de 2020 hasta una “fecha más conveniente”, se ha prolongado más de un año. La cartelería de esta edición, que de no ser por el coronavirus se hubiera estado celebrando estos días, esta vez ni siquiera llegó a salir a la calle. Por segundo año consecutivo la pandemia se ha llevado por delante la primera gran cita taurina de la temporada.

Con virus ahora y sin él antes, suman ya cinco años sin toreros salmantinos en las Fallas. La puerta grande que sudó y saboreó Juan del Álamo en 2016 no le sirvió para volver en ninguno los tres años siguientes y previos a la covid-19. Solamente le valió al torero mirobrigense para frenar una racha de 29 años sin una puerta grande para un torero salmantino en Valencia. El último en conseguirlo había sido El Niño de la Capea en la feria de 1987. Aquel 18 de marzo, el maestro Capea, compartiendo cartel junto a José María Manzanares y Paco Ojeda (se colgó el cartel de ‘No hay billetes’ en la taquilla’), logró cortar una oreja a cada uno de sus toros, con los hierros de Torrestrella y El Torreón.

En lo que va de siglo siete matadores aparecieron ‘colgados’ en la cartelería de la feria de Fallas, el primero fue Javier Castaño, que debutó con una corrida de toros de Ana Romero (13 de marzo de 2002), apenas un año después de haber tomado la alternativa, y el último en hacerlo fue el citado Juan del Álamo, el 14 de marzo de 2016, la tarde de su puerta grande. Ellos dos son los diestros salmantinos que más han actuado en Fallas y en Valencia: cinco tardes toreó Javier Castaño (cuatro como matador y todas en Fallas, además de una novillada más en la feria de Julio de 2000 en la que, cuando iba lanzada su trayectoria, resultó lesionado en un tobillo, lesión que marcó la primera causa que le llevó a que se frustrara la alternativa anunciada ya en aquel momento en septiembre en la Feria de Salamanca). Por su parte, Juan del Álamo protagonizó tres tardes en Valencia, las tres en Fallas, dos como novillero (2010 y 2011). Además, entre ellos El Capea participó en dos corridas de toros (2005 con Jandilla, y 2008 con toros de su ganadería) además de una novillada; los mismos que Eduardo Gallo (Las Ramblas y Adolfo Martín en 2007 y 2013 respectivamente en festejos mayores) y una novillada fallera. Una corrida cada uno torearon Juan Diego (Martín Lorca, 2004) y López Chaves (Puerto Frontino, 2008). Javier Valverde, con dos novilladas, una en la Feria de Julio (2001) en la que cortó una oreja y otra en Fallas (2002). Además, Juan Siro (22 de junio de 2007) y Alejandro Marcos (7 de mayo de 2016) completan la nómina de los últimos nueve diestros salmantinos que han pasado por el coso de la Calle de Xátiva en las dos últimas décadas, donde se resistió más que nunca ese primer triunfo que siempre sirvió para encarrilar y potenciar cada temporada.