Tardes de escasa soledad

Clara Delgado Salamanca Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:20 | Actualizado 23:58h. Comenta Compartir

El pasado año Albert Serra ganó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián con 'Tardes de soledad', la película que retrata a la figura de Andrés Roca Rey, uno de los toreros que formaba parte del cartel del tercero de Feria. La terna que ayer visitó el coso salmantino era una de las más esperadas en esta Feria, por ello, los aficionados llenaron la plaza y su entorno desde bien pronto para que los diestros no sintieran en ningún momento esa soledad que nombró Serra en el título del documental. La plaza rozó el lleno en un día con muchas emociones.

Los aficionados corrían para llegar a tiempo y poder ver la salida de los tres toreros, y la prisa fue tal que alguno entró hasta con el casco de moto, sin darse tiempo a guardarlo antes de entrar a La Glorieta.

También hay quienes esperaron al último minuto para comprar su entrada, buscando que esa soledad no se apoderara de los tendidos. Las taquillas se llenaron de gente que buscaba comprar alguna de las últimas entradas. «A poder ser, en la sombra», pedían algunos.

Con más tiempo llegaron otros a llenar sus sitios, como el delegado de la Junta de Castilla y León, Eloy Ruiz o el diputado Santiago Castañeda, para no perder detalle de lo que acontecía en el ruedo.

Algunos de los asistentes del público repitieron una tarde taurina más en La Glorieta, como fue el caso del torero Mario Navas, de nuevo en el tendido 1 o el de Cucho Valverde, que además de estar juntoa su familia, contó con la compañía de Elena Blasco.

Aunque también se vieron algunas caras nuevas que se estrenaron en la Feria ayer, como la de Alfonso Fernández Mañueco junto a Fina, la de Carlos García Carbayo con su mujer Mamen Delgado. Tampoco se quisieron perder este atractivo cartel el secretario general de la Cámara de Comercio, Emilio Checa, el concejal del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Carabias, o el presidente de la Confederación de Empresarios de Salamanca, Antonio Rollán.

También se pudo ver en uno de los burladeros a Silvestre Sánchez Sierra que también acudió con su familia para disfrutar de una tarde taurina de lo más entretenida o al ganadero Manuel Santiago.

Los jugadores del Salamanca también estuvieron presentes después de la victoria del equipo ayer. Carlos Cristeto, continuando con el legado del antiguo capitán, Antonio Amaro, fue el encargado de llevar a sus compañeros Javier Murua y Alex Alba a disfrutar de la tarde de toros. Siguiendo con el mundo del fútbol, Bernd Schuster tampoco faltó a la cita, que compartió burladero con la novillera Raquel Martín y con Javier Valverde.

Siguiendo la esencia alemana, una pareja germana vivió ayer pro primera vez una corrida de toros, algo que definieron como «beautiful».

En el abarrotado tendido 8 encontraron su sitio Julio López Revuelta o Gonzalo Sendín, a quien Roca Rey le brindó su última faena.

A pesar de que a algún miembro del público tuvo algún desafortunado comentario en alguna de las faenas, la animación estuvo repartida en todos los tendidos, por ello, es complicado que los toreros sintieran soledad estando tan acompañados por el público.