Sergio Galán, en La Glorieta. ARCHIVO

Sustitución exprés en La Glorieta: así queda el cartel de esta tarde

Sergio Galán es el sustituto de Guillermo Hermoso de Mendoza en el festejo de rejones de esta tarde en La Glorieta, donde actuará junto a Rui Fernandes y Diego Ventura con toros de la ganadería de Herederos de Angel Sánchez y Sánchez

Salamanca

Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:47

Sergio Galán será el sustituto de Guillermo Hermoso de Mendoza esta tarde en la plaza de toros de La Glorieta. El joven caballero navarro anunció anoche a último hora en sus redes sociales, y de manera inesperada, que esta tarde no estará en la en el festejo de rajones de la Feria taurina de Salamanca, que hoy llega a su quinta de abono. Un accidente doméstico, que se saldó con un amplio corte en una mano, le impedirá a Guillermo Hermoso hacer el paseíllo esta tarde en el coso charro.

De esta manera, el cartel de esta tarde en la plaza de toros de La Glorieta, queda de la siguiente manera: toros de la ganadería de Herederos de Ángel Sánchez y Sánchez para el rejoneador portugués Rui Fernandes, Sergio Galán y Diego Ventura. El festejo dará comienzo a partir de las 18:00 horas.

