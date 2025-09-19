Nunca llueve a gusto del tendido

Clara Delgado Salamanca Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:36 Comenta Compartir

Parecía que el sol iba a ser el protagonista de la tarde. El calor y las altas temperaturas de la mañana hicieron que muchos se confiaran a la hora de elegir sus atuendos para la cuarta de Feria. Hasta abanicos y sombreros se llevaron muchos asistentes a los tendidos para poder llevar de la mejor manera posible lo que parecía una tarde veraniega.

Todo cambió a partir del cuarto toro, cuando empezaron a caer gotas del cielo encapotado, aunque algunos decidieron no darle mayor importancia. Eso fue solo un aviso de lo que se vino después: un gran chaparrón que fue el protagonista de la tarde. Los que habían mirado la previsión meteorológica sacaron sus paraguas para poder disfrutar de la mejor manera de la tarde. Pero los menos previsores se sirvieron de bolsas de plástico, cojines o incluso sus propias chaquetas para intentar que el agua no estropeara la cita taurina. A pesar de poner remedio, gran parte del público de La Glorieta decidió dejar su sitio y marcharse. «Vaya tarde», se lastimaba algún aficionado.

Algunos de los que sufrieron de lleno la fuerza de la lluvia fueron los que se ubicaron en alguno de los burladeros: el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que acabaron empapados en pocos minutos. En su mismo burladero, Eloy Ruiz y Pedro Samuel Martín.

En otro de los burladeros del coso salmantino, el ex presidente del Real Madrid, Ramón Calderón, disfrutó todo lo que pudo a pesar del mal tiempo, aunque algunos con los que compartía ubicación, como Antonio Flórez y Emilio Checa, sí que tuvieron el valor de quedarse hasta el final de la corrida y así poder pedirle una foto a Morante. Del mundo del fútbol pero unas categorías por debajo del Real Madrid, también estuvo Rafa Dueñas.

Tampoco el periodista Carlos Herrera se quiso perder esta cita taurina. Una pena que la lluvia no dejó que disfrutara del todo de una tarde de toros.

En los tendidos, algunos quisieron repetir, esperando que el buen tiempo del fin de semana anterior les acompañara también en la jornada de este viernes. Gonzalo Sendín fue uno de los que pensó esto, al igual que la novillera Raquel Martín. A los miembros del Ayuntamiento de Salamanca también les gusta repetir en esta Feria, así se pudo ver de nuevo al alcalde, Carlos García Carbayo junto a su mujer y a los concejales, Fernando Carabias, Almudena Pares y Vega Villar.

Desde los ayuntamientos de la provincia llegaron algunos alcaldes, sin saber que se encontrarían una tarde de lluvia, como, David Mingo, Roberto Martín, o Jesús María Ortiz entre otros.

Silvestre Sánchez Sierra volvió acudir a la tarde de toros, al igual que el empresario Juan José Hidalgo, que también estuvo presente en esta desapacible tarde y que se refugió de la lluvia de la mejor manera posible para poder seguir viendo el festejo. Estuvo acompañado de Eustaquio Andrés, que, una tarde más se ubicó en el tendido '8'.

Otra de las grandes figuras que se dejó ver ayer por La Glorieta fue la de Carlos Fitz-James Stuart, el duque de Alba, o el investigador Mariano Barbacid.

Algunos miembros del mundo taurino también asistieron a la cita de ayer, eso sí, con una vestimenta demasiado veraniega para la lluvia que después vino. Entre ellos, los jóvenes Jarocho, 'El Mene' o el matador de toros Juan del Álamo.

Después de una tarde como esta solo queda concluir diciendo que en los toros, como en la vida, nunca llueve a gusto de todos.