Seis festejos para ver este fin de semana en televisión: los novilleros toman el mando

Seis festejos taurinos están en la parrilla de televisión para este fin de semana, en el que mandan los novilleros: cinco novilladas y solo una corrida de toros, en jornada dominical, por Castilla-La Mancha, desde Villacañas (Toledo), con Morenito de Aranda, Álvaro Lorenzo y Jorge Molina para estoquear un encierro de Alcurrucén.

Además, los circuitos también estarán en el punto de mira esta tarde de sábado: por un lado, la tercera y última novillada de la fase clasificatoria del Circuito Valenciano, desde Vinaròs, por À Punt; y, por la noche, la final del Circuito de Extremadura, desde Alcántara (Cáceres), por Canal Extremadura. Hoy sábado también se podrá ver la final del Certamen Promesas de Nuestra Tierra, por Castilla-La Mancha Media.

Otros tres festejos se podrán ver mañana domingo por la pequeña pantalla: la citada corrida de toros de Villacañas y dos festejos sin caballos: la primera semifinal del Certamen de Escuelas de Andalucía, desde Almonaster la Real, por Canal Sur (18:00 horas), y el XIII Ciclo de Clases Prácticas Trofeo Diputación de Badajoz, desde Azuaga (Badajoz), por Canal Extremadura (21:00 horas).

Los seis festejos, con carteles, horarios, canales, toros y toreros, son los siguientes:

Sábado, 9 de agosto. Toros desde Vinaròs (Castellón). Circuito de Novilladas de la Comunidad Valenciana. Novillos salmantinos de Antonio Palla para Borja Ximelis, Kevin Alcolado y Mario Vilau. À Punt (TV autonómica de la Comunidad Valenciana) (18:30 horas).

Sábado, 9 de agosto. Toros desde Fontanar (Guadalajara). Final del Certamen Promesas de Nuestra Tierra. Novillos de La Quinta para Alejandro Rubio, Samuel Castrejón e Ignacio Garibay. Castilla-La Mancha Media (19:30 horas).

Sábado, 9 de agosto. Toros desde Alcántara (Cáceres). Final del Circuito de Novilladas de Extremadura. Novillos de Juan Manuel Criado para Manuel Caballero, Tomás Bastos y Jorge Hurtado. Canal Extremadura (21:00 horas).

Domingo, 10 de agosto. Toros desde Villacañas (Toledo). Toros de Alcurrucén para Morenito de Aranda, Álvaro Lorenzo y Jorge Molina. Castilla-La Mancha Media (19:00 horas).

Domingo, 10 de agosto. Toros desde Azuaga (Badajoz). XIII Ciclo de Clases Prácticas Trofeo Diputación de Badajoz. Novillos de Antonio Román para Fernando Donoso (Escuela de Badajoz), João Mexía (Escuela de Badajoz) y João Fernandes (Escuela de Vila Franca de Xira). Canal Extremadura (21:00 horas).

Domingo, 10 de agosto. Toros desde Almonaster la Real (Huelva). Certamen de Escuelas Taurinas de Andalucía, 1.ª semifinal. Novillos de Aquilino Fraile para Manuel Quintana, Manuel Luque 'El Exquisito', Javier Torres 'Bombita', Alfonso Morales, David Gutiérrez y Manuel Domínguez. Canal Sur Televisión (18:00 horas).