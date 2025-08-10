Morante de la Puebla sufre una grave cornada en Pontevedra El torero sufrió una herida de 10 centímetros en el muslo derecho y fue trasladado al hospital, lo que le impedirá cumplir con sus próximos compromisos taurinos

El torero Morante de la Puebla ha sido trasladado este domingo a un hospital de Pontevedra tras sufrir una cornada de 10 centímetros en la pierna derecha durante su actuación en las Fiestas de la Peregrina. El diestro, de 45 años, fue herido mientras lidiaba un toro de la ganadería Garcigrande, tal y como ha informado la Agencia EFE.

Según el parte médico, la cornada afectó a tejido subcutáneo, fascia muscular y provocó un desgarro del abductor mayor, presentando dos trayectorias: una descendente de 10 centímetros y otra ascendente de 6. Las lesiones han sido calificadas de pronóstico grave, lo que impidió al matador continuar la lidia. Tras recibir las primeras atenciones en la enfermería de la plaza, fue evacuado al hospital Quirón de Pontevedra.

El percance se produjo en un pase cuando el toro alcanzó el muslo del diestro, derribándolo al suelo. Morante tenía programadas ocho corridas más durante el mes de agosto en distintas ciudades de España. En la corrida de Pontevedra, fue Alejandro Talavante quien se encargó de finalizar la faena con el astado que provocó la lesión.

