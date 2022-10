Morante llega a Alba de Tormes rozando los cien paseíllos

De las más de cien actuaciones del año más redondo de Morante de la Puebla , cinco serán en Salamanca. La quinta será este domingo en Alba de Tormes, donde hará el paseíllo número 99 de su año más intenso. A esas cinco actuaciones en territorio charro se le suman dos más, no vestido de luces, pero sí de corto en los festivales de Valero de la Sierra y Vitigudino . Solo hizo doblete en La Glorieta, ésta y la cubierta de Alba de Tormes son los únicos escenarios en los que ya había pisado hasta el momento el diestro cigarrero. En Salamanca debutó un 18 de septiembre de 1998 y en la pasada Feria cumplió su paseíllo número 18 precisamente la tarde en la que abrió su primera puerta grande en esta plaza. El 21 de octubre de 2006 debutó Morante en Alba de Tormes, toreó un toro de Vellosino con el que dividió las opiniones y le cortó una oreja a otro de María Luisa Paniagua en un festejo en el que encabezó un cartel que completaron Javier Valverde y Gallo. Aquí le dará la alternativa este domingo a Antonio Grande, en presencia de Daniel Luque, ante toros de El Pilar y Francisco Galache. Es, sin duda, el cartel con más alicientes, atractivos y remate del año en la provincia de Salamanca. Ni en Valero ni en Vitigudino —donde toreó dos festivales en la primera parte del curso—, ni tampoco en Guijuelo ni en Béjar donde lo hizo en pleno verano antes de su doblete estelar en La Glorieta, había toreado nunca Morante de la Puebla. Cuatro presentaciones y cuatro conquistas en un año en el que todo ha girado en torno a él. Y en el que él cumplió nada menos que un cuarto de siglo de alternativa (Burgos, 29 de junio de 1997). Así ha celebrado los fastos. No solo toreando más que nunca en todos los años que lleva de matador de toros , no solo cumpliendo el sueño de emular a su admirado Joselito El Gallo —que fue el primer diestro en la historia que pasó del centenar de festejos—, sino además ofreciendo la mejor versión de su toreo, la imagen de uno de los torero más completos de la historia.

No el mejor, porque Morante es diferente a todos. Pero sí después de haberle dado una vuelta a todo, ya que no es solo aquel diestro pinturero de sus inicios, ni tampoco el artista de los últimos años. El diestro cigarrero se ha destapado como un torero valiente y poseedor de una técnica prodigiosa. Como uno de los espadas más capaces que le ha llevado a desmontar no pocos tópicos. Es el más valiente y el más regular de todos los artistas. Y además ha demostrado mantener el interés y la novedad para el aficionado al final del curso, no solo por su capacidad y genialidad, ni después de casi un ciento de actuaciones ni de haber aparecido con frecuencia en televisión. Después de haber toreado en los pueblos y de dar la cara como nadie hizo en todas las ferias grandes del circuito de la temporada. Nada restó a su temporada. Todo sumó. Un dato elocuente: 23 paseíllos en plazas de primera categoría; y 34 en cosos de segunda. Más de la mitad de los festejos fueron dentro del gran circuito.

Cien paseíllos. Cien tardes de toros en las que ha habido una distinguida apuesta por las ganaderías del Campo Charro. No mató la primera hasta bien entrado el curso, el 15 de mayo en Valladolid, de Hermanos García Jiménez, y de ahí en adelante se anunciaría hasta con nueve hierros diferentes en las 23 tardes del curso en las que toreó reses salmantinas. Esa de la familia Matilla, junto a Castillejo de Huebra y Puerto de San Lorenzo fueron las tres que más toreó, con cuatro encierros cada una. A estas se le unirá la de Francisco Galache que estoqueó ya en Salamanca y en Corella (Navarra) y con la que se volverá a ver con un toro en cada una de las tardes de este fin de semana, el sábado en Jaén y el domingo en Alba de Tormes. Y lo mismo le sucederá a la divisa de El Pilar, ya que de esta ganadería también lidiará un astado en la misma cita del domingo de Alba de Tormes y en la del día 22 en Arenas de San Pedro (Ávila). Esos tres cosos son los tres últimos en los que Morante estoqueará reses charras. Acabarán siendo 26 tardes dentro del cómputo general de las 101 actuaciones del año del diestro cigarrero.