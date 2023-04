Manuel Diosleguarde reaparece este domingo en Guijuelo colgando el ‘no hay billetes’

De los 68 paseíllos que lleva en su carrera como profesional Manuel Diosleguarde los cuatro últimos fueron ya como matador de toros. Los afrontó en apenas un mes el pasado verano, después de tomar la alternativa en la feria de Santander, donde salió a hombros. No solo triunfó esa tarde feliz de Cuatro Caminos (23 de julio), sino que también lo hizo en las tres siguientes, con menor responsabilidad del escenario (tres plazas de tercera: Guijuelo 16 de agosto; Peñaranda, 27 de agosto; y Cuéllar) pero donde dejó las mismas buenas sensaciones de un torero renovado, con mayores argumentos, con grandes alicientes y al que la presencia del toro le había aportado un plus de intensidad y distinción a su tauromaquia. Un paso adelante. A un torero en plena efervescencia se le cruzó en su carrera Caminante, un toro con el hierro de Cebada Gago, que le propinó una brutal cornada entrando a matar aquella tarde de verano y éxito, de miedos y penumbras en Cuéllar. Era el domingo, 28 de agosto (se cumplían aquel día 75 años de la cornada de Manolete en Linares). Allí arrancó el gran drama del pasado curso. El percance más grave de 2022 y uno de los más terroríficos de los últimos años. No solo frenó en seco la incipiente carrera de Diosleguarde sino que el astifino pitón de aquel toro carbonero dejó pendiendo de un hilo la propia vida del joven torero salmantino.

De aquella tarde sangrienta en Cuéllar se cumplen hoy 235 días. El domingo es la fecha en la que está anunciada la reaparición de Diosleguarde en la corrida de toros de Guijuelo. 238 días después se obrará el milagro, el primero de los muchos que ha vivido en los últimos ocho meses. El primero lo protagonizó la cirujana Marta López, que fue quien sacó vivo a Diosleguarde de la enfermería de la propia de plaza de toros de la localidad segoviana. Luego, la incertidumbre de los hospitales, en Valladolid primero (donde fue trasladado de urgencia —ya estabilizado— la misma noche del percance desde Cuéllar) y en Salamanca después. Pasaron 36 días en total hasta que Diosleguarde volvió a salir a la calle por su propio pie. Aquel era otro milagro. Llegarían más, el de la recuperación, el de volver a verse anunciado en los carteles y, por supuesto, el de torear de nuevo. Apenas un mes después de salir del hospital toreó en Espino Rapado, la finca de Capea, una becerrita que le había encerrado el maestro sin que lo esperara. Una mentira piadosa para quitarle los miedos del reencuentro con los animales y los trastos, de quien había pasado por ese trance en su reaparición de 1991. A primeros de marzo lo hizo de nuevo en un tentadero en El Puerto de San Lorenzo y ahí ya intensificó una preparación a conciencia que no había descuidado desde el mismo día en el que salió del hospital. El reto era mayúsculo. Prepararse para volver a torear. “Vivir sin torear no es vivir”, dijo José Tomás tras el cornalón de Aguascalientes en el que también flirteó con la muerte. Diosleguarde piensa igual. Este domingo llega a la meta de su calvario para empezar de nuevo a vivir. Y a soñar... Vuelve a vestirse de luces, en Guijuelo, la plaza en la que se presentó como matador en la provincia. La resurrección llega de milagro en milagro, porque Diosleguarde viene de la penumbra más absoluta. Y lo hace convencido de seguir persiguiendo su sueño.