Los veinte años de alternativa de Javier Castaño: un ejemplo de superación

–¡Claro! En principio, sabes que mi alternativa iba a ser en Salamanca en el 2000 y no pudo ser por varios percances. Después, en ese invierno hubo varias opciones. En principio, se habló de Valencia pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Entonces, me dieron la opción de San Sebastián. Y me pareció muy bonito. El Encuentro Mundial de Novilleros de aquella plaza me relanzó, iba a ser el primer novillero en doctorarse en Illumbe, el cartel también era precioso con dos figuras, una plaza de primera, principio de temporada...

La conversación la preside el terno blanco y plata con el que Javier Castaño tomó la alternativa hace veinte años en San Sebastián. Descansa sobre una silla de enea, en la que el propio Castaño recibió sentado a no pocos toros en las faenas de muleta. Al terno del doctorada le escoltan otros tres, el celeste de la memorable faena a un toro de Cuadri en La Maestranza o tarde histórica de los seis toros de Miura en Nimes; el azul marino de la inmensa faena a un toro de Carriquiri en San Isidro o su primera puerta grande en La Glorieta; y el blanco y oro de su memorable tarde en Sevilla, la tarde que reapareció recién curado del cáncer. Estos tres dice que los ha sacado sin pensar, pero resumen gran parte de su vida en los ruedos. Nos recibe en el salón de su casa. Tres cabezas de toros, uno de Pedraza de Salamanca, el de Cuadri de Sevilla y el Miura de la confirmación de Nimes copan las tres esquinas. Una pared está cubierta de manera plena por decenas y decenas de trofeos de las grandes ferias del circuito taurino. La subida de la escalera está repleta de fotografías. Viste con zapatos negros, pantalón azul marino y camisa de cuadros. Se le nota fino y enfibrado. Con ganas de toros. La pandemia no le ha hecho abandonarse. Más bien lo contrario. Sentados en los dos extremos del sofá comenzamos el repaso a veintitantos años de miedos, triunfos, ilusiones, desilusiones e hitos en la historia del toreo. Dice reconocerse orgulloso de lo conseguido. Y se niega a cerrar aún su historia.

–Todo tan bonito como complicado y arriesgado...

–Eso es verdad. Las circunstancias hicieron que estuviera recuperándome de una lesión que me dio más guerra de lo esperado. Ese invierno no fue intenso respecto a tentaderos porque llovió mucho. No sé si llegué con la preparación suficiente para afrontar ese reto.

–Y confirma en Madrid mes y medio después...

–Ahora, con el tiempo, lo veo y me da vértigo. Sé que fue un error. Pasar de novillero a matador ya es un paso grande, hay que asimilarlo y tener el rodaje para no marrar. Y si tienes compromisos tan cruciales nada más tomar la alternativa es un arma de doble filo.

–¿Qué fue lo más duro cuando, de repente, se vio en el gran circuito junto a las figuras?

–Estaba desubicado. O no sé si esa es la palabra. Afrontar retos tan importantes al lado de grandiosas figuras y tú sin el bagaje para estar a un máximo nivel fue muy duro, había que tirar de recursos para sobrevivir.

–¿Cuáles fueron sus armas?

–Las que había utilizado de novillero... Entonces me vino bien: arrimarme mucho y pasármelos más cerca que nadie; me dio mucho el toreo de cercanías, que era lo que más dominaba. Cuando llegó mi primera época de matador en la que no tenía el oficio para ver o leer las características de cada toro e intentar hacer la misma faena a todos, cortando mucho las distancias, no me sirvió. Lo que me había servido de novillero ahora se convirtió en un defecto.

–E incluso le criticaban...

–Sí y duramente. Ahora con muchos años de alternativa, veo que cada toro tiene su planteamiento, sus distancias, su lidia... No puedes llevar una faena hecha del hotel, tienes que ir con la mente despejada y con la ambición de triunfar. Y, cuando salga el toro, saber ver sus condiciones y la lidia correcta. En aquel momento no lo hacía así, me enfadaba porque me criticaban pero ahora reconozco que tenían razón.

–Y llega el parón y desparece de las ferias... ¿cómo sobrevive?

–Con afición, con ganas de demostrar que no había dicho mi última palabra, entrenando cada día como si tuviera una temporada hecha, estaba en contacto directo con la profesión a diario. Fueron años en los que me tocó navegar sin contratos pero nunca me quede parado. Toreaba alguna corrida en pueblos, mataba corridas muy grandes, difíciles, en las que adquirí un oficio que me sirvió mucho.

–¿Qué personas son claves en esos momentos de olvido?

–Después de todo el proceso largo, doy con Tiburcio Lucero y con él empecé a encontrar el camino que me iba a conducir a las ferias. El planteamiento que hicimos, y con la ilusión de ambos, desembocó en buen puerto.