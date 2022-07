Los dos novilleros salmantinos que optan a ganar el Circuito de Castilla y León

Son dos de los últimos valores que han salido de la Escuela taurina de Salamanca. Los dos debutaron con picadores el pasado mes de mayo en la fase clasificatoria de la segunda edición del Circuito de Novilladas de Castilla y León. Ismael Martín se estrenó con los del castoreño en Arenas de San Pedro (Ávila) el 14 de mayo, Jesús de la Calzada lo hizo en Villalpando (Zamora) el 29 de mayo. Ismael Martín cortó cuatro orejas a los novillos de María Cascón y La Guadamilla; y Jesús de la Calzada logró una de cada uno de sus oponentes de Elena Boyano y El Risco. Por esos quince días de diferencia tiene mayor antigüedad como novillero con picadores Ismael que Jesús, en su etapa sin caballos Jesús iba por delante de Ismael porque empezó a torear antes.

Los dos son de dos pueblos de la provincia de Salamanca: Ismael Martín tiene 19 años (27 de agosto de 2003) y es de Cantalpino; Jesús de la Calzada tiene 21 y es de San Martín del Castañar. Ambos han terminado sus estudios de la ESO, Martín va a empezar un grado medio de electromecánica; y De la Calzada tiene el grado medio de Guarda Forestal. Ismael es despierto y dicharachero, Jesús tiene mayor dosis de timidez y seriedad. Ambos se complementan.

Los dos espadas salmantinos tienen en su haber ya tres novilladas esta campaña y ambos las han saldado de manera triunfal saliendo las tres ocasiones por la puerta grande. Nueve orejas para Ismael y siete para Jesús. Los seis paseíllos que se reparten a partes iguales han estado enmarcados en el Circuito de Novilladas de Castilla y León. Ismael Martín accedió de manera directa por tener en su haber el título de triunfador del Circuito de Novilladas sin picadores de Castilla y León en 2020; Jesús de la Calzada —que había sido dos veces semifinalista en este mismo concurso sin picadores— entró en las combinaciones de la fase inicial tras ser uno de los dos más destacados del bolsín en el que se disputó con otros seis valores los dos puestos que quedaron abiertos para esa primera fase del certamen.

LAS DOS REVELACIONES

Ambos han sido las dos grandes revelaciones del certamen. Los dos se medirán mano a mano este domingo para determinar quién es el triunfador de la segunda edición del Circuito de Novilladas con picadores de Castilla y León o, lo que es lo mismo, para saber cuál de los dos toma el testigo de Manuel Diosleguarde, el flamante ganador de la pasada edición.

“Ha sido un paso muy importante porque el Circuito, de entrada, me permitió debutar con picadores. Estoy muy contento e ilusionado por empezar esta temporada así, y más después de haber llegado a la final”. A Jesús de la Calzada también le dio su estreno con los del castoreño y ahora muestra la gran ilusión que le hace compartir la final con Ismael Martín: “Cuando llegué a Salamanca, Ismael me ayudó y me apoyó mucho; con él me subía a entrenar todos los días hasta el Recinto ferial porque yo no tenía coche”, recuerda, aunque deja claro que ese agradecimiento no le hará ser condescendiente en el ruedo: “En la plaza no hay amigos. Yo quiero ser mejor que él. Los favores y el agradecimiento serán fuera de la plaza” dice. Ismael Martín también recuerda los inicios con Jesús: “Empezamos a ir juntos al campo y ahora es muy bonito que nos veamos en la final de un certamen tan importante”.

Ismael Martín destaca de Jesús de la Calzada “las ganas con las que sale a competir”; y eso reconoce que le crea rivalidad y le hace ponerse en tensión y dar el 100% de sí. Jesús de la Calzada puntualiza de Ismael que es un torero que “se mueve y se defiende muy bien en todos los tercios. Se que va a apretar, la rivalidad siempre ha existido y siempre la va a haber”.

Ambos reconocen la gran oportunidad que supone para lanzar sus trayectorias estos Circuitos que ha puesto en marcha la Fundación del Toro de Lidia: “Cuando sales de la Escuela te sientes desamparado y sin apenas oportunidades, sin nadie que te ayude y sin saber qué va a ser de tu carrera. Eso mentalmente te puede llegar a destrozar. El apoyo de la Fundación del Toro de Lidia es impagable”, reconoce Jesús de la Calzada antes de que Ismael ratifique sus palabras: “Somos muchos y hay pocas novilladas, por lo que abrirse paso el muy difícil. Gracias a la Fundación y al Circuito tenemos esta oportunidad”. Uno de los dos será el nuevo referente del Circuito, los dos ya forman parte del futuro inmediato del escalafón novilleril de Salamanca que ya tiene delante una nueva generación en marcha.

LOS DOS MEJORES DE OCHO ESPADAS

El Circuito de Novilladas de Castilla y León comenzó el 14 de mayo y puso en marcha nueve novilladas. Ismael Martín y Jesús de la Calzada se impusieron a Daniel Medina, Carlos Domínguez, Mario Navas, Valentín Hoyos, Pablo Jaramillo y Fabio Jiménez. Los ocho formaron la fase inicial del certamen, Mario Navas se quedó descolgado en la final a tres del pasado domingo en Valencia de don Juan e Ismael Martín (que cortó tres orejas) y Jesús de la Calzada (que desorejó a su primero y dio una vuel al ruedo en el otro) se clasificaron para la gran final de este domingo en Tordesillas. Allí se enfrentarán a reses de José Enrique Fraile de Valdefresno y José Cruz. El festejo comenzará a las 19:30 horas y será televisado en directo por La 7 de Castilla y León.

Ismael Martín y Jesús de la Calzada visitaron este pasado martes la redacción de LA GACETA de Salamanca, donde compartieron sus inquietudes ante la gran final del Circuito de Novilleros con picadores de Castilla y León que se celebrará el domingo en Tordesillas (Valladolid). Posteriormente el diputado de Cultura David Mingo y el director de la Escuela taurina de Salamanca les recibieron en la Diputación de Salamanca, antes acudir a una entrevista en Onda Cero, para terminar la intensa jornada tomando parte en un tentadero en la ganadería de Hermanos Sánchez Herrero, en la finca de Albarillo.

