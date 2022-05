La nueva plaza de toros que se construye en la provincia de Salamanca

Un pueblo y una afición taurina como la de los vecinos de Cantalpino tendrá premio: una nueva plaza de toros fija que sustituirá a la utilizada durante los últimos años para los diferentes festejos que se han realizado en el municipio salmantino. Aunque para que esté al 100% habrá que esperar.

Los primeros pasos ya se han dado. La nivelación del suelo, la ampliación del diámetro y la cimentación está finalizada y el objetivo de esta nueva fase está en los dos anillos interiores del callejón, en el palco presidencial y en construir una futura nave que servirá para guardar los asientos de madera. Además, también se construirá una enfermería y los aseos para el público.

“La idea es poco a poco hacer toda la plaza de toros de obra. El último paso será hacer el anillo exterior, espero que todo esté acabado en dos o tres años pero es cierto que depende de muchos factores y, sobre todo, de las necesidades que tenga el pueblo. Este año el presupuesto rondará los 40.000 euros, todo ello de fondos propios municipales”, asegura Javier Bolao, alcalde de Cantalpino.

El edil lo tiene claro al hablar de porqué el Ayuntamiento ha tenido la iniciativa de construir esta nueva plaza de toros: “Es cierto que montar y desmontar todo, sobre todo por los empleados, sale bastante caro por lo que decidimos hacerla fija y así también poderla utilizar para otras actividades”.

El empresario José Ignacio Cascón es el encargado de gestionar la plaza de toros de Cantalpino. “Es un pueblo que tiene mucha afición taurina y que lo está demostrando en los últimos años. Todo esto ha dado pie a construir una plaza de toros de obra, algo que no recuerdo que se haya hecho en los últimos años en ningún pueblo de Salamanca. De hecho en la última década me suena solo una en la zona de Madrid, que al igual que esta antes era portátil y pasó a ser de obra. Es cierto que la de Cantalpino ahora es parte de obra y parte portátil pero no va a quedar así ya que el Ayuntamiento tiene claras las fases del proyecto”, comenta Cascón.

Una novillada será probablemente el primer festejo que se realizará después de terminar esta primera parte de las obras. El novillero local de Cantalpino, Ismael Martín, será el principal objetivo para que forme parte del cartel que tendrá lugar en las fiestas del próximo verano.