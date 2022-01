La hora de la verdad

Siete actuaciones le sirvieron a Alejandro Marcos para generar el runrún que precede a los toreros con buen ambiente. Siete tardes en las que brotó el mejor concepto de su toreo, más asentado, más puro, más clásico. Más artista y, a la vez, más capaz. Tiene el sello de los buenos toreros y con él arrastra la ilusión de no pocos aficionados. Es la gran esperanza. Y después de esa pasada campaña ahora le ha llegado el momento de la verdad. Todos los toreros en su carrera, antes o después, tienen su momento clave. Y el de Alejandro Marcos empieza en Valdemorillo, donde se ha colado a última hora ocupando la vacante que deja Cayetano, al que una lesión de clavícula le ha fulminado antes de que salga el primer toro de la temporada. No solo es el momento por esa oportunidad de oro en una plaza que no es más que de tercera categoría sino por la expectación y la ilusión que se ha generado en torno a él, donde se clavan infinidad de miradas. Y también porque ahí debe comenzar a encender la mecha para su explosión definitiva. Muchos ojos estarán pendientes de lo que pase en Valdemorillo, en la primer gran cita taurina de la temporada. Y, de ahí, seguramente ayude también a que su confirmación en Las Ventas la próxima feria de San Isidro tenga más o menos categoría. Cada tarde este año va a ser crucial para el buen torero de La Fuente de San Esteban, que ahora debe saber administrar, afrontar y dominar no solo las dificultades que le planteen los toros a los que se enfrente sino la presión y la responsabilidad de sentir que en él está puesta la esperanza del aficionado. Es el momento clave de la vida taurina de Alejandro Marcos.

Lejos de toreros de relumbrón, los nuevos empresarios de Valdemorillo, Carlos Zúñiga y Víctor Zabala, con esta sustitución, se apuntan el tanto de la oportunidad a un nuevo valor. La apuesta por una de las perlas del escalafón superior, le dan la recompensa a quien el año pasado llamó a la puerta a base de triunfos, en plazas de menor o mayor responsabilidad apostando siempre por el clasicismo de sus formas y el buen toreo de su interpretación. La apuesta por Alejandro Marcos en un cartel con Ferrera y Perera, con una divisa de garantías como es la de Montalvo y en un escenario del que va a estar pendiente todo el toreo es un detalle de genialidad. Generoso además con el futuro. Y también la apuesta por una estructura en el cartel que demanda el aficionado y que debía ser norma obligada si se quiere seguir sacando nuevos valores que den continuidad al espectáculo, sin la necesidad de que haya sustituciones. La necesaria proyección, junto a las figuras, de caras nuevas que se lo han ganado por méritos propios y no por recomendaciones ni enchufes que suelen quedar en evidencia a todos cuando el toro sale al ruedo. La fórmula de las figuras con las novedades del escalafón en ternas con argumentos es una de las claves que le faltaba al toreo, que se terminó cerrando de manera hermética para caer en el fallo garrafal de repetir siempre las mismas ternas con los toreros de siempre que hicieron desertar a los aficionados de las plazas de toros ya antes de la pandemia por una repetición interminable que terminó empalagando a los públicos, carentes de nuevos estímulos.

Alejandro Marcos es la nueva ilusión charra y la novedad para los carteles en los que se apueste por toreros que saben torear y apuesten por la interpretación más clásica y pura que ha vuelto a ponerse de moda. Es uno de los toreros del escalafón que puede sorprender si aprovecha el momento. Le ha llegado la hora de la verdad. El momento clave de su vida en el que debe subirse al tren de los elegidos. La primera parada está en Valdemorillo. Lo tiene todo para convertirse en uno de los elegidos. El error, ahora, sería esperar a que saliera el toro de triunfo, el error sería pinchar o buscar excusas que no tienen sitio.