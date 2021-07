Estos son los primeros nombres confirmados en la Feria de Salamanca

El gran aliciente de la Feria está en Morante de la Puebla y de si, finalmente, la empresa atiende la petición expresa de quien es el gran nombre del año. El que ha logrado romper los esquemas y la rutina de las figuras y los carteles cerrados con los mismos nombres y divisas. La petición de Morante ha sido clara. Por encima de las pretensiones económicas, el de La Puebla quiere la fecha del domingo 12, los toros de Francisco Galache y la presencia de Alejandro Marcos en su cartel. Variedad en los encastes y apuesta por los nuevos valores.

Si se confirma la presencia de Morante con los Galache, entre él, Roca y Emilio de Justo formarán la columna vertebral de las tres corridas de toros que formarán parte del abono de la Feria que, en principio, se completaría con una corrida de toros más, ya que la de rejones cada vez tiene más visos de convertirse en una mixta que remataría un abono que también contará con una novillada picada. El Juli y Manzanares son otros dos de los nombres con los que la empresa ya está en negociaciones.

En un principio, la intención de la empresa es no anunciar este año ningún cartel íntegro con toreros locales, tal y como hizo en el último ciclo (2019). Así, toreros como López Chaves o Juan del Álamo, habituales en las últimas ediciones de la Feria, no tienen asegurada por el momento su presencia. La empresa aún no se ha puesto en contacto con el último gran triunfador de La Glorieta, Diego Urdiales que, además de tener en su haber los premios a la mejor faena de la Feria 2019, es uno de los nombres propios de 2021. Sería dificil entender el abono sin él.

Así están, a día de hoy, las negociaciones de un serial que apunta alto, que aún trata con los primeros espadas y que no debería dar la espalda a las bazas salmantinas que se han ganado su sitio en el ruedo.