El reencuentro de Diosleguarde y su cirujana cuatro meses después del milagro

Diosleguarde mantiene de forma continua una media compresora desde el pie a la cintura que le aprieta la pierna, se sigue pinchando heparina (seis meses) y tomando Adiro, ya de forma diaria: “La media es tu salvavidas para que no se hinche la pierna, para garantizar el retorno venoso; el Adiro no va a ser inconveniente para torear . Lo que no te puedes permitir jamás es que el bypass se trombose”, aconsejó la cirujana. Además del físico, ahora es trascendental también “recuperar la cabeza”. Antes, una evidencia que no es más que la dura y cruda realidad en los toreros: “ Todo el que se pone delante de un toro le tienen que pillar; antes o después le llega . Recuerdo —sigue Marta Pérez— que el toro levantaba la cabeza; y la suerte de matar es la suerte de matar. Pero tienes que matar. Si no matas, no eres torero”. En busca de esa recuperación mental para volver a la cara del toro, Marta Pérez le dijo a Diosleguarde: “Ponte bien, no pienses que estás enfermo. Ya no lo estás. Estás vivo y estás bien”. “ ¡Manuel, a volar! Vamos a empezar de nuevo a vivir normal. Ya estás. Ya pasó. Ahora ya si que pasó de verdad ”, exclamó la cirujana. “Tienes que ir a torear en Cuéllar. Tu solo. Es el sitio donde tienes que ir. Ahí es donde vas a crecer, te echas una becerra... El día que consigas eso, vas a poder con todo. Es el sitio donde vas a quitar los fantasmas. Cuanto antes vayas, mejor. Es el sitio donde se te va a pasar todo. Y si eres capaz de hacerlo allí, lo vas a hacer en cualquier lado”, le aconsejó Marta Pérez. El torero tras aquella sesión, que más que de revisión médica resultó de perfecta terapia, acabó con una frase contundente: “Te voy a contratar de médica... y de apoderada”.

Desde aquel trance trascendental en la vida de Diosleguarde, el torero reconoce que apenas había vuelto a tener contacto con Marta Pérez: “Al verla y volver a encontrarme con ella me he puesto nervioso. Son sensaciones muy raras, es la persona que me ha salvado la vida y lógicamente le estaré eternamente agradecido ”. ¿Qué sensaciones dejó ese nuevo reencuentro? La pregunta parecía evidente, la respuesta no lo fue tanto: “Marta, más allá de lo que es como cirujana, que ya lo ha demostrado, es una persona tremenda, te inyecta una motivación para la vida impresionante. Entras a verla con unos pensamientos y sales con la moral por las nubes. En un momento es capaz de cambiar todas las ideas que tienes en la cabeza. Una conversación con ella te hace ver la vida de otra manera”.

Esa vida de la que habla Diosleguarde ahora está centrada al 100% en la recuperación. En la nueva puesta a punto que comienza desde mucho más atrás que de cero: “Ya empiezo a notar la evolución, la pierna va cogiendo fuerza. No lo noto día a día, pero si hoy pienso cómo estaba hace quince días claro que lo noto. Y eso motiva mucho”. Cada mañana acude a las sesiones de rehabilitación; y ahí confiesa que los dolores son tremendos. Trabajan en recuperar el 100% de la movilidad de la pierna que aún no tiene. “La cicatriz me tira, he perdido toda la masa muscular y con ella el fondo físico; aún no puedo correr, se me carga mucho la pierna. Todo está siendo normal”.

Esa normalidad no impide que mirar para atrás de vértigo y sea como estar al filo de un precipicio: “Es mejor mirar hacia adelante —dice el diestro—, lo que más deseo es torear. Ponerme otra vez delante del toro y sentir”. Y ahí descubre y se quiere quedar con la parte bonita de todo el proceso de la recuperación: “En el momento en el que llegó la cornada fue un auténtico aluvión de apoyos, mensajes, ánimos de todo el mundo. También hoy, ya en menor medida, lo sigo notando. Eso me motiva y anima mucho, saber que la gente me quiere volver a ver donde estaba”.