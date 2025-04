Damián Castaño, en solitario ante el gran reto de su vida

Javier Lorenzo Salamanca Sábado, 26 de abril 2025, 07:00 Comenta Compartir

Dice encontrarse de nuevo a tono y a punto, tras la cornada sufrida el 23 de marzo en Las Ventas, la que le infirió el toro 'Revoltoso' de Adolfo Martín; aunque el lunes todavía le hicieron su última cura en las heridas. «Todo está en orden y en la evolución ha ido todo muy bien», confiesa Damián Castaño antes de la cita este domingo, 27A, en San Agustín del Guadalix (Madrid), donde se encerrará con seis toros de Dolores Aguirre en solitario en lo que él mismo considera como el reto de su vida: «He podido tener citas importantes en mi carrera, pero esta, profesional y personalmente, está por encima de todas y va a ser lo más». «Lo está siendo todo, estoy más ilusionado que otra cosa», añade. Todo lo que lo rodea está siendo especial y así lo reconoce el torero: «Se que hay una expectación tremenda, que en la plaza se va a rozar el lleno si no se pone el cartel de 'no hay billetes' que está muy cerca de ponerse. Saber que hay esa expectación me hace ilusionarme aún mucho más. Eso es lo que más me motiva, saber la expectación que ha creado esa corrida de toros», incide Damián Castaño consciente de que hasta la localidad madrileña se desplazarán aficionados de los más variados rincones de España y Francia.

«El reto se que es muy complicado y muy duro. Son seis toros de Dolores Aguirre en solitario, y eso me motiva porque se que voy a ser el primero que lo hace. Tengo muchas ganas de que llegue el día e, independientemente de como salga la mañana, bien o mal, triunfe o no, creo que voy a dar un paso adelante en mi carrera. Espero que salga todo lo bien que lo he trabajado, que ha sido mucho. Estoy feliz de haberlo hecho. Estoy deseoso de que llegue ya el domingo cuanto antes», concluye el torero.

80 corridas de toros en su carrera

Damián Castaño tomó la alternativa el 14 de agosto de 2012 en el coso de El Bibio de Gijón, de manos de su hermano Javier Castaño, y, desde entonces, suma 80 corridas de toros, las dos últimas las protagonizó esta misma temporada. Las campañas de 2023 y 2024 las cerró con una decena de paseíllos y la de 2022, con trece, fue de todas la más intensa de toda su carrera como matador de toros.