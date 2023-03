Chaves apuesta por el Campo Charro

Seis toros para despedirse vestido de luces de sus paisanos. López Chaves se anuncia en solitario con seis astados de diferentes ganaderías el 11 de junio en la plaza de toros de Ledesma, en el que será el plato estrella de la programación del Corpus y en el que sin duda se plantea como uno de los grandes acontecimientos taurinos de la temporada en Salamanca. Seis toros de una tacada en el año en el que López Chaves tiene ya anunciada su retirada, cuando el 15 de septiembre cumpla 25 años de alternativa. Y estos fastos los quiere celebrar a lo grande con sus paisanos y en una clara apuesta por las ganaderías del Campo Charro.

El Museo taurino de Salamanca fue el escenario elegido para presentar el cartel de la cita, para desvelar las ganaderías del evento que adelantó LAGACETA el 15 de febrero. En la corrida de toros del 11 de junio, López Chaves se enfrentará a reses de seis hierros diferentes, todos ellos del Campo Charro: Castillejo de Huebra, Montalvo, Puerto de San Lorenzo, Domingo Hernández, Carmen Lorenzo y Casasola: “Son ganaderías afines que siempre me ofrecieron sus casas para entrenar, me dieron la oportunidad de tentar siempre en los momentos buenos, malos y en los regulares, y la relación profesional terminó siendo una gran amistad”, confesó Domingo López Chaves, en referencia a los más de treinta años que lleva en la profesión, en la rueda de prensa en la que estuvo acompañado de Patricia Martín, alcaldesa de Ledesma, Luciano Sánchez (presidente de su peña taurina y José Ramón Martín, como representante de la Escuela taurina. Además de los ganaderos María José Majeroni y Fernando de Patrocinio (Castillejo de Huebra), así como los dos diestros que esa tarde actuarán como sobresalientes: Miguel Ángel Sánchez y Salvador Ruano. “Parece mentira que diga adiós cuando mi sueño es seguir toreando, pero me quiero ir porque es una fecha bonita (en referencia a los 25 años que cumple esta temporada como matador de toros), porque me siento en la plenitud de mi carrera y como torero y creo que es mejor irme así a hacerlo cuando nadie me recuerde”, puntualizó el gran protagonista de la corrida de toros que se anuncia en Ledesma el próximo 11 de junio como único espada. Una fecha especial, distinta y única ante sus paisanos: “En Ledesma he crecido como persona y como torero, Ledesma siempre estuvo ahí, a mi lado, en todos los momentos. En los más bajos, cuando fallaba la ilusión, siempre encontré el apoyo y el ánimo para no desistir. Aunque ellos no se dieran cuenta siempre los sentí muy cerca y me dieron el impulso para seguir persiguiendo mis sueños”, confesó el torero.

La alcaldesa de Ledesma confesó que es un orgullo para el Ayuntamiento ser los organizadores de esta corrida de toros, de esta despedida de López Chaves “por ser uno de nuestros mejores representantes y por ello vamos a sacar nuestras mejores galas y pondremos las alfombras rojas para un día tan especial”, apuntó Patricia Martín. Por su parte, Luciano Sánchez hizo un repaso numérico a la carrera de López Chaves en la plaza de toros de Ledesma (en la que debutó en 1994), en la que en toda su carrera toreó una novillada sin caballos, cuatro con picadores y 18 corridas de toros: “Excepto tres tardes, en todas las restantes, salió por la puerta grande”. “En esta plaza siempre dio la cara, nunca se alivió”, añadió en referencia al que ha sido el torero que más toreó en esta plaza y en único diestro de alternativa que dio la antigua Bletisa a lo largo de su historia.