Cayetano Rivera se sincera en LA GACETA: ‘Estar cerca de la muerte me hace sentir vivo’

A Cayetano le rodea un halo de misterio. Su mirada impacta, le da un carácter de distinción. En la distancia corta ofrece confianza. Responde convencido de sus argumentos. Ha crecido dentro de la familia del toro, podía haber buscado una vida acomodada y, sin embargo, prefirió seguir la ruta que le marcaban sus genes dentro de los ruedos. Es hijo, nieto, hermano, sobrino... de figuras del toreo. Conoce la exigencia y sabe la responsabilidad que conllevan sus apellidos. “Aún hoy me responsabilizan, esa preocupación aún hoy la tengo. Se que no puedo tirar por la borda toda la historia”, afirma Cayetano Rivera Ordóñez. Con él nos citado en El Campo de Ledesma, donde se crían y pastan los ‘jandillas’ de Antonio Palla . Botos camperos, ajustados y apretados al tobillo, calzona azul marino, por dentro camisa blanca y cubierta con un jersey de hilo fino gris perla. Cayetano viste en torero. Se revolvió la tarde a última hora. Una puntual tormenta de verano retrasó el tentadero y adelantó la entrevista. Luego salió el sol, ya sin fuerza en el cielo de La Moscosa, y se hizo la noche viendo torear. El campo sigue su curso, aún en tiempos de coronavirus...

Esa es una materia complicada. El hecho de que se pierdan los encastes no es culpa de los toreros, no es que nosotros no llevamos los encastes variados a la plazas y por eso desaparecen. Si no los llevemos es porque creemos que no ofrecen el juego que pensamos nos va a permitir una expresión más artística. Eso quien lo tiene que cuidar son los ganaderos, tienen que tener las ganaderías controladas en el número de cabezas que puedan y ser más selectivos. Sería maravilloso poder recuperar los encastes, pero por desgracia algunos de esos ganaderos no puedan tener el tiempo necesario para dedicarle, porque no vivan de ello o porque tienen otras obligaciones prioritarias. Eso es una cosa que se culpa a los toreros, pero no tenemos culpa. Fui uno de los primeros que empecé a torear la ganadería de Capea cuando empezó a lidiar a pie. Antes estaba reservada para los rejoneadores. Y tuve suerte. Ahora voy con gran ilusión al reencuentro.

Creo que la época dorada del toreo de la que hablas no va a volver. No por nada, ni porque los toros sean diferentes. Hoy hay otros entretenimientos y más opciones. Antes los toros era lo único, pero sí es verdad que se ha perdido el contacto con esas otras artes que siempre se alimentaron de la tauromaquia, la música, la pintura, la escultura... Falta esa conexión que hace que llegue a más gente. Este tiempo también ha tenido que servir para reinventarnos y que los empresarios se fijen también en cómo llegar al público. Cada público es diferente y le llegas de una manera distinta. La comunicación es fundamental y clave. A mí me preocupa mucho como se haga la comunicación de una corrida de toros, cómo se promocione. Son aspectos muy importantes que hay que cuidar y detallar muy bien.

¿Qué le motiva, cuáles son los retos que persigue en el toreo?

Lo primero que necesito es ilusión. Para ponerte delante de un toro hay que tener ese sentimiento. La ilusión es mi combustible. Retos son todos, cada día es uno distinto y un compromiso. Y eso me motiva. Estamos en un momento crítico taurinamente hablando que, a la vez, tiene un componente de motivación para todos, toreros, ganaderos, empresarios...

¿Qué tiene el toreo para seguir jugándose la vida cada día?

Es un sentimiento, una emoción tan grande que sientes que precisamente fue lo que me hizo decidir ser torero. Intentar saber qué era eso, qué podía sentir una persona como para arriesgar su vida haciéndolo. Ahora lo sé, pero me cuesta encontrar las palabras.

Y aún así, sabiéndolo, quiere seguir en esa lucha... Más todavía en su caso sin ser una necesidad.

Yo vivo del toro pero no lo hago por necesidad. Tienes que hacerlo por un sentimiento mayor que por lo económico. El toreo es una filosofía de vida. Me entristece y me da rabia no encontrar las palabras para expresar lo que sentimos, porque esa pregunta me la han hecho mil veces. Se mezclan emociones, estar más cerca de la muerte es lo que me hace sentir más vivo que nunca. Es una mezcla de todo que lo hace único cuando tenemos la suerte de generar esa conexión de público-torero-toro. Cuando se consigue, no te cambias por nadie. Es distinto a todo.

Pudiera parecer que teniendo los apellidos que tiene, lo hubiera tenido más fácil en el toreo. Y no sé si lo tiene más fácil o más difícil incluso. Por las comparaciones y lo que suponen esos apellidos...

En mi caso, y creo que es igual para todos los que descendemos de una herencia en el ámbito que sea, toreo, boxeo... te sirve para arrancar y abrir puertas y contar con oportunidades, pero luego conlleva una exigencia mayor. Cuando tus antecesores han sido grandes genios, y en mi caso lo han sido y me siento muy orgulloso, en su estilo y su tauromaquia, la gente también quiere ver algo de esa genialidad en ti. No te digo que copias, a mí no me gustan las copias, pero sí buscan algo que reconozcan en ti lo que han podido vivir, escuchar, leer... Y, luego está el componente personal que uno siente con sus apellidos. Yo le tengo mucho respeto a esta profesión e intento mantener a la altura que mis posibilidades me permiten lo que lo dejaron mis antecesores, mi padre, mi abuelo, mi tío abuelo, mis tíos, mi hermano...

En su caso, lo difícil hubiera sido no ser torero y tener una vida cómoda...

Lo raro. Hubiese sido lo fácil, pero es lo raro. De hecho, en mi caso, además más raro aún porque debuté con 28 años. Parecía que estaba alejado ya de los ruedos cuando sorprendió esta decisión. Y en casa estaban todos muy preocupados por eso. Por lo que suponen mis apellidos. Había preocupación con qué iba a pasar. No podía llegar aquí ahora y... Uno siempre quiere estar a la altura, y eso es una preocupación que aún tengo. Siempre intento estar a la altura de lo que ellos consiguieron.