Uno de los colaboradores históricos de ‘El Hormiguero’ se despide

‘El Hormiguero’ se despide de uno de sus colaboradores más icónicos desde hace 14 años. El cómico y mago Jandro lo anunció este domingo en sus redes sociales, sorprendiendo a los seguidores del programa: “Ya no voy a seguir en ‘El Hormiguero’", decía. "Me gustaría daros las gracias por haberme acompañado en este viaje tan alucinante y tan loco. Nunca en mi vida me imaginé que me iba a pasar esto".

También aprovechaba para mandar un agradecimiento: “Gracias por el cariño que me habéis demostrado cada noche y cada vez que me vais a ver a los teatros. Espero haberos sorprendido, emocionado o que al menos hayáis pasado un rato divertido con mis propuestas".