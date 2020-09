Una señora rechaza 6.000 euros en ‘El Hormiguero’: “No me gusta el programa, y además no quiero tanto dinero”

El programa ‘El hormiguero’, de Antena 3, reparte dinero con una llamada inesperada a una persona de España. En esta ocasión, “la afortunada” rechazó desde el primer momento todo, y su primera frase fue la siguiente: “no veo nunca el programa y no me gusta”. Y con esto, colgó de manera inmediata la llamada... aunque no iba a terminar ahí la situación.

Todo comenzó con Pablo Motos queriendo regalar los 6.000 euros. Descolgó una señota: “Hola, ¿qué pasa?”, afirmó mientras Joaquín Reyes, colaborador del programa, formulaba la pregunta: “¿Sabe usted que es lo que quiero?”.

“Pues no lo sé”, respondió ella, lo que provocó la explicación del cómico: “Le llamamos de El hormiguero de Antena 3”, entonces la señora dejó a todos pasmados con su respuesta: “No lo veo nunca, no me gusta”, y colgó el teléfono.

Tras las risas en el plató, Motos pidió que volvieran a llamarla: “Buenas noches, no se enfade, déjeme que le explique antes de colgarme”, le rogó el presentador. “Aunque no le guste este programa, en este momento usted se está jugando 6.000 euros”.

“¡Ufff, yo no quiero tanto dinero!”, exclamó la señora para sorpresa de presentador, invitado, público y espectadores del programa, volviendo a colgarles el teléfono y provocando las carcajadas de Motos.