Una colaboradora de Ana Rosa estalla en directo: “Qué te he hecho yo para que me odies”

Las contradicciones en las que están cayendo algunos de los implicados en el caso Mainat han hecho que se produzcan varios momentos más que tensos estos días en la pequeña pantalla. Tanto que hasta Patricia Pardo, una de las presentadoras de ‘El Programa de Ana Rosa’, ha estallado este lunes en directo por las declaraciones y las mentiras y contradicciones del abogado de Ángela, la mujer de Mainat. La tensión ha llegado a tal punto que Pardo le ha acabado diciendo al letrado que se estaba llevando el tema “al terreno personal”.

“Es que no se qué he hecho yo para que me odies tanto”, le ha espetado el abogado a Pardo. “Por favor, vamos a hablar del caso”; ha contestado ella, muy seria.

Ángela Dobrowolski salía de los juzgados muy feliz y contenta, pero con una versión completamente diferente a la que Josep María Mainat salía minutos antes que ella. Lo cierto es que nos ha sorprendido bastante porque no esperábamos que, después de las declaraciones del productor, saliese con unas aclaraciones distintas.

“Estoy muy aliviada, estoy muy feliz, faltan pocos días para el cumpleaños de mi hijo y mi marido me quería encarcelar a toda costa” eran las primeras palabras de Ángela nada más salir de los juzgados y lo cierto es que todos los periodistas que estaban en las inmediaciones le han avisado de que lo que estaba diciendo era mentira.

Lo que sí que ha querido dejar claro Ángela es que está cansada de todas las informaciones que se han dicho sobre ella: “Hasta ahora se han dicho una cantidad de barbaridades” ya que asegura que muchas de ellas son falsas. Afirma que ha escuchado la declaración que ha hecho su todavía marido, pero no está de acuerdo con sus palabras: “Algo he oído de su declaración y su declaración ha sido muy diferenciada. Él lo pone de una forma elegante”.

El abogado de Ángela ha querido hablar más claro que nunca y ha dejado claro que: “Ángela es una madre que pretenden despojarla de su vivienda, de su hogar, que ya le han arrebatado los niños. Este señor le ha arrebatado todas las tarjetas bancarias. Esta señora es una estudiante de medicina, le falta un trimestre para terminar. Está siendo sometida a un maltrato permanente”.