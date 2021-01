Si hablamos de Yotuel Romero, la primera imagen que se nos viene a la cabeza es de sus comienzos en televisión en la serie ‘Un paso adelante’. Un trabajo que le marcó su vida por ambas partes, ya que fue allí donde conoció y senamoró del amor de su vida: Beatriz Luengo, con la que ha formado la familia que siempre deseaba. Ahora, el cantante y actor, que acaba de presentar su primer trabajo en solitario ‘Una vez disuelto Orishas’ junto a Beatriz Luengo y Omar Montes concede una entrevista a MADMENMAG en la que ¡atención! no se calla nada.

Sobre las difíciles situaciones que ha vivido Beatriz Luengo por parte de algunos miembros de la industria, Yotuel demuestra no tener pelos en la lengua y asegura que: “Hay mucho cabrón en esta industria. Es una industria completamente dura para la mujer y he tenido que decir “ese cabrón” muchas veces. Cuando Bea llegaba a esas reuniones para sus composiciones y siempre estaba el tonto de turno que se intentaba pasar ¿Entiendes? Joder. Me pasó muchas veces decir “Este hijo de p.... Si lo cojo y lo reviento”.

Lo que más nos ha gustado de la entrevista que Yotuel Romero es que ha confirmado que se está tramando la vuelta de ‘Un paso adelante’, la serie que cambió su vida y que tuvo un montón de éxito durante muchos años: “Sí, hay cosas por ahí. Y digo que sí, por supuesto. A mí Un paso adelante me cambió la vida y recuerdo esa serie como la gloria bendita. Por mí, que cuenten conmigo”.

Después de esta entrevista concedida por MADMENMAG, no nos cabe duda de que el cantante está viviendo uno de sus mejores momentos y es que no nos extraña en absoluto su gran éxito ya que con la naturalidad con la que se enfrenta a las diversas situaciones en su vida puede llegar hasta donde se proponga.