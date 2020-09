Mario Casas es uno de los actores nacionales que siempre que le vemos interpretando un papel en una serie de televisión o en una película, nos deja con ganas de más y nos hace ver la gran profesionalidad que hay en él. Ahora, presenta un nuevo trabajo en una de las plataformas internacionales más importantes, una película que nos va a dejar con la boca abierta, ‘El practicante’.

Para ello, el actor ha hecho una entrevista para MADMENMAG y nos ha dejado grandes titulares que resaltar que nunca antes hubiésemos imaginado. Siempre nos ha llamado la atención no haber visto a Mario encima de los escenarios formando parte del elenco de una obra de teatro y él nos ha explicado que: “Si que ha habido propuestas y he estado a punto, pero al final por proyectos de cine o televisión no ha habido el momento de subirme a un escenario. Y a lo mejor es una excusa, porque tengo un miedo escénico terrible”.

Y es que parece ser que Mario tiene un miedo escénico, que no tiene cuando graba una película o una serie, ya que no hay público delante que se debe a: “Tengo un miedo escénico terrible con el teatro, esa es la realidad. Me da pavor ponerme delante de la gente. Cuando era pequeño en los talleres de teatro que había en el pueblo me quedé en blanco recitando unos poemas. A lo mejor me quedé ahí, con ese trauma. Me da miedo el teatro, es eso”.

Y lo más sorprendente de todo es que Mario Casas vuelve a ‘Los Hombres de Paco’, esa serie que le vio nacer y donde le pudimos ver muy joven: “Todavía no he podido porque estaba rodando una serie, pero sí que haré algo y seguro que va a ser muy emocionante volver a participar en Los Hombres de Paco. Será un gusto y un orgullo”.