Makoke se pronuncia: “Aquí la culpa la tiene solamente una persona, que es Kiko Matamoros”

Kiko Matamoros se sentó este sábado en el Deluxe y habló de todas las polémicas que ha habido acerca de su familia durante estos meses en los que ha estado alejado de los platós de televisión por sus problemas de salud. Su hija Anita Matamoros no tiene relación con su padre y también, parece ser, que la culpable es Marta López, la novia del colaborador.

Esta tarde Makoke ha hecho una conexión en directo con su programa y ha hablado abiertamente sobre lo que le parece las palabras que ayer Kiko Matamoros soltó en su contra. La madre de Anita Matamoros ha entrado en su plató muy enfadada dispuesta a aclarar todas las dudas, eso sí, afirmaba que su hija le había pedido que no hablase de ella y así lo ha hecho.

Tras las declaraciones de Kiko Matamoros en las que afirmaba que Makoke había impulsado a su hija a tener esa actitud en contra de Marta López, Makoke ha asegurado que: “Apoyo cien por cien a mi hija porque creo que tiene toda la razón. Se ha comportado en todo momento como lo gran persona que es, el año pasado la única que se quedó a dormir con él en el hospital fue ella, con Marta. Ella se quedó con su padre. Aquí la culpa la tiene solamente una persona, que es Kiko Matamoros”.

De esta manera, Makoke ha dejado bien claro que aunque no tenga nada que ver con el problema que tenga Anita con su padre, le apoya completamente en su decisión porque, según ella, tiene toda la razón. En cuanto a que Anita haya pedido a la dueña de su peluquería no dejar pasar a Marta, Makoke asegura que: “Este tema de la peluquería es ridículo y patético, es absurdo”.

“Ana ha elegido una vida fuera del mundo del corazón, yo no la he metido. Yo estoy deseando que se reconcilien, ojalá que su padre la llame y lo arreglen, en privado. Si Marta quiere arreglar y solucionar los problemas con Ana, la mejor manera no es la exclusiva. En el mes de junio hablaron, que cuente lo que hablaron en esa conversación” ha comentado Makoke. La colaboradora ha terminado confesando que: “Yo sé la verdad y es el responsable de todo”.