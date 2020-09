La salmantina guionista de una de las series de moda

La salmantina Beatriz Arias es una de las guionistas de “SKAM”, que ha llegado a su cuarta y última temporada en Movistar+. “Amira (Hajar Brown) es una adolescente normal y segura de sí misma que se divierte con sus amigas, pero que también tiene que soportar que le repitan una y otra vez las mismas preguntas y que la miren de forma distinta por llevar hiyab. En esta temporada le damos voz y descubrimos su punto de vista”, avanza sobre la trama.

La guionista salmantina cree que el éxito de la serie reside en que “el público joven se ha encontrado de cara con adolescentes de verdad”. “Para empezar”, comenta a LA GACETA, “en la primera temporada los actores tenían más o menos la misma edad que ellos, que no suele ser lo común en este tipo de series. También se ha trabajado con un equipo de psicólogos para que cada guion transmitiera realismo, se eligió a actores no profesionales buscando una mayor naturalidad y se ha puesto el foco en los temas que preocupan a los más jóvenes”. “Llevamos muchos años”, dice, “consumiendo películas y series que nos venden una idea de romanticismo un tanto errónea y desfasada, en la que el chico es un alma torturada y la función de la chica es salvarle de ese pozo de oscuridad a base de amor y paciencia. Que existan series como “SKAM” nos da la oportunidad de lanzar un mensaje muy diferente, como el que dice la propia Nora al final de su temporada: "Si de verdad quieres cambiar, yo no soy la persona a la que tienes que recurrir. Busca ayuda".

“SKAM”, además, ha tenido una gran acogida en países como Italia, Argentina, Brasil, Chile, México, Perú o Ecuador. “Supongo que, aparte del realismo que ya recogíamos de la serie noruega”, dice Beatriz Arias, “ha sorprendido que hemos sido una adaptación sin miedo a hacer ciertos cambios respecto a la original. Los conflictos de las protagonistas siguen siendo los mismos, pero las tramas se han adaptado a lo que creíamos que necesitaba nuestro “SKAM”, como las relaciones tóxicas de la tercera temporada, o la historia de amor entre dos chicas de la segunda. En Twitter nos sorprendió encontrar mucho apoyo por parte de los fans italianos, y eso que ellos ya tenían su “SKAM Italia”, que tuvo mucho éxito. Pero si les gusta el universo “SKAM”, siempre están abiertos a que les contemos nuevas historias”.

A lo largo de las cuatro temporadas de la serie, Beatriz Arias (Salamanca, 1991), ha trabajado junto a los guionistas Estíbaliz Burgaleta, Jon de la Cuesta, Alberto Grondona y Sergio Granda. “Hemos aprendido”, asegura, “muchas cosas de la generación nacida a principios de los 2000. A veces se la mira por encima del hombro, pero la generación Z (no confundir con la milenial, que es la mía) tiene muchas cosas que enseñarnos. Es una generación muy comprometida, con las ideas muy claras. Aunque con las contradicciones propias de la edad, que de eso nadie se libra”.