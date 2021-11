La crítica de Pepón Nieto acusando a Isabel Díaz Ayuso de “estar mal medicada”

La periodista le preguntó al actor de series como Los hombres de Paco que qué le parecía la firme defensa que Ayuso ha hecho del sector hostelero durante la pandemia de la covid ya que él ‘viene de una familia de hosteleros’, ya que sus padres y ahora su hermana, gestionan un restaurante. Su respuesta no ha dejado indiferente a nadie: «Al principio decía barbaridades, como lo de los atascos o la pizza para los niños. Era una persona que me daba al sensación de que estaba mal medicada y no pasa nada, que yo también he estado mal medicado, lo que pasa es que no he presidido la Comunidad de Madrid».

Las redes sociales han estallado convirtiéndose en un hervidero de quejas y comentarios, depués de que el Gobierno de Pedro Sánchez mantenga el tema de importancia la salud mental como principal en su agenda y que protagonistas como el actor lo lleven al campo del sarcasmo.