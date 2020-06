La actriz salmantina Guadalupe Lancho llega pisando fuerte a “Mercado Central”, la serie de las sobremesas de RTVE, en el papel de Ágata Solís, una atractiva mujer de oscuro pasado que vendrá a complicar la vida a Elías (Antonio Garrido). Aparecerá en pantalla a partir del capítulo 193, desde el próximo 15 de julio. ´´Es una mujer absolutamente misteriosa, una artista de la manipulación. Tiene muchísimas capas y es un personaje muy interesante, caleidoscópico. Tiene distintas verdades, diferentes mentiras y una herida muy profunda. Es muy sorprendente”, dice la intérprete sobre este personaje fijo, que aterriza con vocación de mantenerse en la serie.

Guadalupe Lancho rodó durante 15 días antes de que se declarara el estado de alarma. Ahora está de nuevo en el plató de grabación, con medidas de seguridad extremas por el coronavirus. “Los actores y todos los miembros de los equipos nos hacemos PCR cada 15 días, tenemos controles exhaustivos de temperatura e integramos los geles y las mascarillas en el trabajo. Han tenido que modificar los guiones transitoriamente, entre ellos el de mi personaje: no hay besos ni abrazos ni roces. En el momento de rodar nos quitamos las mascarillas, pero no en los ensayos, algo que mata la expresividad. Por un lado, es incómodo, porque no percibes al compañero de la misma manera; te pierdes matices, sutilezas... No escuchas bien. Con la mascarilla te vuelves un poco sordo y no sabes de dónde vienen las voces. Pero, por otro lado, cuando dicen “Acción” es todo muy fresco y muy interesante”, explica la actriz salmantina a LA GACETA.

“El recorrido a los platós”, prosigue Guadalupe Lancho, “está señalizado para que no haya cruces en el flujo de la gente. Solo hay un espacio común, donde salimos a respirar o a pasar texto. También hay una limpieza con ozono todos los días de todo el vestuario y todo el atrezo. Ya no comemos en equipo, como antes. Nos recogen muy pronto, a mí sobre las 5.55 horas. Comemos un bocadillo a media mañana. Y cuando salimos del rodaje, sobre las 16:00 horas, nos dan táperes y nos los comemos en casa. Es duro, pero me siento bendecida por tener trabajo en el sector de la cultura y un personaje fijo en una serie que va a continuar”.

Además de su desembarco en “Mercado Central”, Guadalupe Lancho también interviene en “Desaparecidos”, un drama policiaco rodado hace un año y disponible en Amazon Prime, una superproducción en la que participa en los dos últimos capítulos, con Miguel Ángel Vivas de director. E interviene en “Por H o por B”, que se estrena el 22 de julio en HBO, una comedia con retrato del madrileño barrio de Malasaña, dirigida por Manuela Burló.

Durante el confinamiento, Guadalupe Lancho ha hecho castings online. “Te grabas en casa y te las ingenias para estar bien iluminada y con un buen sonido. Noto que la rueda audiovisual está en movimiento. Yo llevaba tres años sin bajarme de los escenarios, entre México y “La vida a palos”, con Imanol Arias, más “Mi última noche con Sara” [donde daba vida a Sara Montiel]. Me apetecía mucho rodar con continuidad y ahora estoy feliz”, declara la actriz, tras una jornada en los estudios de Boadilla del Monte grabando “Mercado Central”.