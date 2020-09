Karmele Marchante vuelve a la carga contra Sálvame: “¡Que se preparen en ese basurero!”

La tertuliana Karmele Marchante, que durante muchas tardes fue una de las colaboradoras estrella de ‘Salvame’, el programa estrella de Telecinco, ha vuelto a disparar contra el programa. La comunicadora, que ya había advertido a los que fueran sus compañeros, ha vuelto a arremeter contra ellos llegando a tildar al programa de “basurero” y “lodazal”. “Ayer, saltando mis normas, volvieron a nombrarme en ese basurero. Ya les avisé. Y ya no hay vuelta de hoja. ¡Que se preparen! Ya me he cansado. Tengo que enterarme por terceras personas. Programa-lodazal con ausencia de dirección y directrices”, comentaba Marchante en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Ayer, saltando MIS NORMAS, volvieron a nombrarme en ese basurero. Ya les avisé. Y ya no hay vuelta de hoja. QUE SE PREPAREN. Ya me he cansado. Tengo que enterarme x terceras personas. ( programa-lodazal) con ausencia de dirección y directrices. — Karmele Marchante B. (@KarMarchante) September 3, 2020

Karmele Marchante hacía referencia a una alusión que tuvo lugar el miércoles en Sálvame en el que se publicó una encuesta preguntando si preferían a Antonio Montero o a Lydia Lozano como colaborador del programa. “A Karmele la echamos porque lo decidió el público”, fue el comentario que ha desatado la ira de la excolaboradora y que tuvo lugar en espacio televisivo. No es la primera vez que carga contra el programa, hace unas semanas volvía a estallar contra el programa. “Si me siguen nombrando escribo todo lo que viví. Carreras de drogas en baños y camerinos, alcohol, mentiras no informativas, órdenes de la dirección para dervirtual aconteceres para mayor audiencia. Nepotismo. Endogamias amorosas para colocar novios. Peleas x la Publi....”, escribía en sus redes sociales.

Si me siguen nombrando escribo TODO LO QUE VIVÍ. Carreras de drogas en baños y camerinos, alcohol, mentiras no informativas, órdenes de la dirección para dervirtual aconteceres para mayor audiencia. Nepotismo. Endogamias amorosas para colocar novi@s. Peleas x la Publi.... — Karmele Marchante B. (@KarMarchante) August 6, 2020

No solo el espacio es el blanco de sus críticas, sino que también ha llegado a cargar contra el presentador del programa: “Me da mucho asco que la gentuza de Sálvame siga hablando de mí. Ayer el maltratador misógino JJ, antes el comprador de criaturas e inventor de enfermedades, condenado x el TS. ¿Por qué esa obsesión? Mi vida está en derroteros profesionales distintos. Nunca le hice la pelota al enano psicópata, como exige. Jamás me doblegué en ese pozo de maltrato, bulling y mentiras. Me largué, soy feliz, escribo de política, trabajo en la tv3...... ¿a qué viene esa obsesión enfermiza? dejarme en paz ya panda miserable de ignorantes y agraf@s” escribía Marchante en redes.