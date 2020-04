Jorge Javier Vázquez se hace la víctima en plena pandemia: “Sufro una campaña de acoso de la extrema derecha”

JORGE JAVIER: “TENEMOS QUE SER CONSCIENTES DE QUE LA RESPONSABILIDAD DE LA DIFUSIÓN DE ESTO MENSAJES ES DE TODOS”

Así, el catalán no ha dudado en denunciar públicamente la situación que asegura estar viviendo: “Estoy siendo víctima de una campaña en redes en la que están detrás cuentas asociadas a la extrema derecha, cuentas falsas con muy pocos seguidores que se dedican a tuitear y retuitear elementos manipulados”.

Además, Jorge ha explicado que “puedo hacerme cargo de lo que digo y llega un momento que te sientes muy vendido porque no sabes dónde acudir”, y a pedido que no se reenvíen bulos: “Tenemos que ser conscientes de que la responsabilidad de la difusión de estos mensajes es de todos, no debemos contribuir a convertirlo en viral”.