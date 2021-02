Jorge Javier Vázquez lo ha dicho en muchas ocasiones, de hecho siempre que ha coincidido con Jesús Vázquez en un plató le ha confesado que le gustaría ser tronista de ‘MYHYV’ para encontrar el amor. El presentador ha recibido hoy una propuesta, que estamos seguros no va a rechazar y lo cierto es que va a hacer historia de la televisión si dice un ‘Sí’ a esta pregunta que ha revolucionado ‘Sálvame Diario’.

Jesús Vázquez ha entrado con un regalo para el dueño del cortijo, la silla del trono de ‘MYHYV’. Jorge se ha puesto muy nervioso al verla y no ha sabido que decir: “Estoy muy nervioso”, a lo que su compañero le ha dicho: “Tienes que leer este sobre y no me tienes que responder todavía”.

Jorge Javier ha leído el contenido del sobre y toda la audiencia se ha quedado de piedra: “¿Quieres ser tronista de ‘MYHYV’?”, a lo que el presentador ha confesado: “Me lo tengo que pensar. Primero, yo si voy no voy a pasar el rato, yo voy de verdad. Tú sabes cómo me gustan a mí, a mí fundamentalmente tienen que ser muy guapos”.

El presentador de ‘MYHYV’ ha explicado cómo sería su paso por el programa y lo cierto es que nos ha parecido maravilloso imaginar al dueño del cortijo entre hombres: “Tu trono sería el primer trono VIP de la historia y sería el primer trono gay de la historia del programa. Es un trono express, no te vas a ir a vivir a la casa porque no podrías, tienes que hacer este programa. Vas a tener citas con chicos en lugares interesantes”.

Jesús Vázquez le ha terminado diciendo: “Esta noche te lo piensas y mañana te llamo durante el programa a la una y veinte y me sueltas un ‘Sí’ que es lo que yo quiero”, pero parece que el presentador lo tenía más que pensado: “Yo sí quiero, quiero ir a la casa”.