Jordi Cruz reacciona por fin a la polémica de Patricia Conde con Masterchef

Jordi Cruz ha reaccionado a las polémicas declaraciones de Patricia Conde arremetiendo contra ‘Masterchef’ y contra él en sus redes sociales. Del talent culinario ha asegurado que es más un show que un concurso de cocina -revelando por ejemplo que le apagaron el horno durante una prueba para ‘desquiciarla’ y asegurando que deberían tener ayuda psicológica para sobrellevar la tensión que supone el planteamiento del programa-, de sus compañeros que dos de ellos se drogaban a diario, y del chef catalán, que “no es real”: “Yo quiero mucho a Jordi, pero tiene su papel como todos ahí. Es buena gente, solo dice lo que le mandan decir por el pinganillo. Es un juego, no es real” aseguraba.

Declaraciones que han provocado que la productora de ‘Masterchef Celebrity’, ‘Shine Iberia’, haya emitido un comunicado defendiéndose de las acusaciones y en las que Jordi, molesto, prefire no entrar: “¿Sabes lo que pasa? Que yo no he visto la polémica, he visto un veredicto. Ya está. Hoy chimpún” ha asegurado, dejando entrever que no le ha hecho ninguna gracia que Patricia haya atacado al programa y a él mismo tachándolo de ‘mentira’ y de seguir un guión en los comentarios y apreciaciones que hace a los aspirantes a chef.

Consciente de que las palabras de la actriz han creado una gran polvareda y muchos se están cuestionando qué hay de real en lo que vemos en ‘Masterchef’, el cocinero apuesta por “ser positivos, tomar calma, ser resistentes y resilientes e intentar ser felices porque lo malo pasará”.

¿La mejor manera de olvidar la polémica por las demoledoras críticas de Patricia? El inminente estreno de una nueva y revolucionaria edición del formato, ‘Masterchef All Stars’, que reunirá a 9 de las celebrities que han participado en las siete ediciones del talent: “Va a ser muy bonito, divertido. Queríamos algo entrañable, que la gente se lo pase bin, y creo que lo hemos conseguido y pega mucho para estas Navidades” confiesa Jordi.