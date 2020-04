El monumental cabreo de María Teresa Campos con 'Sálvame'

Las aguas en la familia Campos están más revueltas que nunca. La entrada de Alejandra Rubio en el universo Telecinco ha abierto nuevos frentes en el clan televisivo.

Los supuestos insultos que le dedicó la hija de Terelu Campos a Lydia Lozano en una fiesta de cumpleaños -según Miguel Frigenti la calificó como una "vieja m..."- han puesto en el foco mediático a las hermanas Campos.

Muy enfadada, María Teresa Campos decidió llamar este lunes a Jorge Javier para mostrar lo mal que le estaba sentando todo este tema. Sin saber que estaba saliendo en directo, la veterana presentadora pedía que la dejasen en paz porque bastante tenía con todo el tema de la crisis sanitaria por el COVID-19: "Mira por favor. Bastante tenemos con todo lo que estamos pasando para que encima se ensañen con nosotros y todavía tengan la cosa de llamarme a mí por si quiero entrar. ¡Vamos hombre! No quiero entrar. Estoy con el miedo en el cuerpo".

María Teresa Campos: "Respetadme a mí"

Dolida con todo lo que se está generando alrededor de su nieta, María Teresa pedía tranquilidad y respeto: "Respetad el momento que el país está viviendo ¡hombre por favor! Y metiendo a personajes para que nos insulten y me ponen un mensaje. Respetadme a mí. Han llamado de redacción que si iban a poner a no sé quien, que no sé quién es, que iba a ponernos verdes a las Campos por si me quería defender".

Y por último dejaba claro que ella no se tenía que defender de nadie: "No tengo por qué defenderme porque sé quién es mi nieta y las cosas que no dice. Pero no llamarme a mí y dejadme tranquila. No me vayas a grabar Jorge". Una conversación que se acababa de repente al saber que estaba saliendo en directo.

Además, Kiko Matamoros aseguró que María Teresa aprovechó la siesta de Terelu para llamar a Jorge Javier, pues sino su hija no le habría dejado que interviniera públicamente.