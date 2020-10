El grito desesperado de Isabel Pantoja en directo ante las confesiones de su hijo Kiko Rivera

Son pocas las ocasiones en las que Isabel Pantoja ha entrado en los programas de televisión en directo para desmentir, informar u opinar sobre algo, pero lo cierto es que cuando lo hace, parece que todo se queda en un segundo plano y solamente su voz se escucha. Esto es lo que pasó la noche del sábado en el Deluxe, y es que tras oír el relato preocupante de su hijo Kiko Rivera, la tonadillera llamó para cortar la conversación que estaba teniendo el dj.

Y es que Isabel Pantoja se quedaba muy sorprendida con el testimonio que daba su hijo en televisión, afirmando que le ocurría algo que no podía poner nombre, pero que llevaba mucho tiempo de bajón. La reina de la copla no pudo más y llamó: “Me acabo de enterar. Quiero que sepas que, además de la familia que has formado con Irene y tu hijo Francisco, tienes tu familia entera. Que te adoramos, nunca te hemos dejado solo y por nada del mundo lo haremos. Igual que le diría a mi nuera Irene, no soy una suegra al uso, pesada, sino que cuando me necesitáis estoy”.

“No quiero que sigas hablando de estos temas”

Y es que la Pantoja tenía un mensaje muy directo: “Quiero que sepas que jamás en tu vida vas a estar en el suelo, nada más que cuando te toque, mientras tengas a tu madre viva. Tienes a tu mujer que siente adoración por ti, también a tu familia, que nos morimos por ti. No quiero que sigas hablando de esos temas, Francisco, por favor, eso te hace mal y me hace mal. Quiero a mi hijo, al de siempre, al contento y al alegre”.

La madre de Isa Pantoja quiso animar a su hijo y también trató el tema de la pandemia, algo que ha afectado mucho a Kiko Rivera por el tema del trabajo: “Estamos sanos. Hay una pandemia. Lo que tú estás pasando no es importante, han muerto millones de personas, eso es importante. Tú te puedes curar. Tienes que tener el valor de decirnos que no estás bien. Casi nadie está trabajando en el mundo de la cultura, tienes que rezar diariamente por la salud de todo el mundo y, cuando esto acabe y se normalice, saldremos adelante los que estemos vivos”.

“Por mí no habrías ido al programa”

Isabel Pantoja le recriminó, de alguna forma, que tenía que habérselo contado antes de hacerlo público: “Tienes un corazón impresionante, eres una persona noble y buena, y quien no haya hecho lo que tú has hecho... que tire el primero que pueda la primera piedra. Tenemos que pensar en tener salud para soportar lo que está soportando el mundo entero. Por mí no habrías ido al programa, tendrías que haber venido a contármelo antes. Me he quedado trastornada, eres mi vida junto con tu hermana”.

Minutos más tardes, la cantante se relajó y le mandó unas palabras cariñosas a su hijo para que este se tranquilizara porque también se estaba quedando atónico con el relato de su madre: “Hazlo primero por ti, por tu mujer, por tus hijos... lo demás da igual, lo único que quiero es que estés bien, que seas un hombre. No tienes que estar triste, tenemos un plato de lentejas, no te vas a quedar sin comer. Tienes que estar muy orgulloso de Irene. Mañana cojo el coche y te doy los besos más grandes del mundo, tú ya has pedido perdón. Nunca dejaré que estés en el suelo ni triste. No te lo voy a permitir, no tienes derecho, te haces daño y a las personas que te queremos, nos haces sufrir”.