Duro y bochornoso enfrentamiento entre Jorge Javier Vázquez y Anabel Pantoja en ‘Sálvame’

Anabel Pantoja ha acudido al plató de ‘Sálvame Diario’ esta tarde para defender a su novio, Omar Sánchez, y conseguir que pueda llegar hasta el final de ‘Supervivientes 2021’, pero lo cierto es que no está teniendo una tarde fácil... y no precisamente porque le hayan preparado una sorpresa de estas que no le gustan, sino porque la colaboradora no se ha tomado a bien las bromas que está haciendo Josep Ferré.

Y es que el actor e imitador de famosos lleva ya unas semanas acudiendo al programa para imitar a algún colaborador y esta tarde le ha tocado a Anabel Pantoja aguantar a su doble. Jorge Javier Vázquez le ha recriminado su actitud y le ha dicho que le parece una falta de respeto estar así de seria y sin reírse de las bromas que éste está gastando con su personaje.

“Me parece una falta de respeto lo que estás haciendo esta tarde Anabel, yo le pediría perdón porque lo que está haciendo ‘ella’ es un trabajo y tú se lo estás poniendo muy difícil” le decía el presentador a lo que ella le respondía que en ningún momento estaba cabreada con él, sino que tenía la sensación de que el programa no se tomaba en serio su testimonio y se reían de ella.

Finalmente, la colaboradora ha asegurado que tiene una mala tarde por un testimonio que han emitido a primera hora que asegura que tanto ella, como su pareja, son dos personas conflictivas en Canarias. Parece que no va a tener una tarde fácil, pero aún así, Anabel ha sabido sacar una sonrisa y bailar por Beyoncé con su doble.