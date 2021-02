Belén Esteban estalla contra María José Campanario: “Estate quietecita y para ya”

Hoy en ‘Sálvame Diario’ hemos vivido otro de los momentos inexplicables que ocurren en este programa y es que tras una vuelta de publicidad, Belén Esteban le ha pedido permiso a su director para mandar un mensaje a cámara e iba dirigido para María José Campanario. Sin saber por qué, todos los colaboradores se preguntaban qué había pasado para que la princesa del pueblo estallase en directo.

Los compañeros de Socialité estaban en el pasillo de las instalaciones de Mediaset para preguntarle a Belén Esteban qué le parecía las reflexiones que había compartido María José Campanario por sus redes sociales sobre la colaboradora. Aunque no han querido desvelar lo que ha puesto, la de San Blas ha mandado un mensaje muy directo para ella:

“Deja ya de hablar, que estoy callada y no quiero hablar, se puede liar la tercera guerra mundial ¿vale? Así que ya lo sabes. No provoques para que salte porque luego se cree toda la familia de ella que la que habla soy yo. Ha escrito cositas, no lo quiero desvelar porque han venido los compañeros de Socialité y no lo quiero decir. Lo ha escrito en redes sociales. Estate quietecita porque luego tu marido se cree que la que habla soy yo y siempre se echa la culpa a la misma, ya”

Por si fuera poco, Belén no se ha callado y ha seguido diciendo: “No voy a entrar en tu juego, pero dile con el que vives que yo no soy la que hablo, yo hablaba de mi vida, no de tu vida, que pases un buen fin de semana cariño, que seas feliz”. De esta manera ha advertido a la mujer de Jesulín de Ubrique que deje de hablar de quién no tiene que hablar por redes sociales.

Y es que parece ser que luego se culpa a Belén Esteban de las palabras de María José en redes: “El otro como está todo el día en el campo no se entera y luego dice que la que habla soy yo. Podría hablar y no lo hago por la que no lo hago, qué pesada colega. Cuando va a casa su marido siempre soy yo la que llevo hablando 20 años, ni que ella fuera la muda”.