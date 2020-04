Antonio Pavón, obligado a abandonar ‘Supervivientes’ por razones médicas

No corren buenos tiempos para Antonio Pavón. El torero ha tenido que abandonar Supervivientes por razones médicas. Una situación que le ha dejado completamente en shock: “Todo mi esfuerzo no puede quedar en vano, quiero quedarme cueste lo que me cueste”. Unas palabras a las que Jorge Javier Vázquez respondía desde España con un “no vamos a jugar con tu salud”. Y es que tras sentir unas molestias durante una prueba de recompensa, el servicio médico del ‘reality’ ha llegado a la conclusión de que lo mejor es que abandone el concurso.

“Con las valoraciones médicas pertinentes y las diferentes pruebas que te hemos realizado durante estos días, el equipo médico ha determinado que, teniendo en cuenta la situación extrema que se vive a lo largo de la aventura y los esfuerzos a la que los concursantes están sometidos, no puedes continuar en el concurso. Lo sentimos mucho”, explicaba Jorge a la audiencia y al propio Antonio. Una explicación que no le valía: “He luchado mucho para llegar hasta aquí y todo el esfuerzo que he hecho no puede ser en vano. Creo que he sido un buen superviviente y me merezco una oportunidad, con todo el respeto que se merece el equipo médico, bajo mi responsabilidad decido que yo quiero seguir en el concurso me cueste lo que me cueste”.

Aún así, la esperanza llegó cuando Jorge le invitó a participar en el concurso del año que viene: “No vamos a jugar con la salud pero me están diciendo el director por el pinganillo que, si fuera posible, te invitamos a participar en la edición el año que viene”.