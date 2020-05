El mundo de los teléfonos móviles ha vivido varias etapas. Una primera en la que se convirtieron en un producto de lujo al alcance de unos cuantos. Posteriormente los precios fueron bajando y el mercado se democratizó. Pero luego aparecieron los ‘smartphones’ y todo cambió. El teléfono ya no era solo un aparato para hablar y mandar mensajes. Se convertía en un ordenador portátil equipado además con cámara de fotos. A mucha gente no lo importó gastarse 1.000 euros o más en ellos, pero ahora el mercado ha vuelto a dar un giro. Con la aparición de las terminales procedentes de China es posible adquirir un teléfono móvil con buenas prestaciones y barato. Así lo demuestra un estudio que ha publicado este viernes la organización de consumidores OCU donde repasa los mejores cinco móviles por menos de 200 euros que hay actualmente en el mercado.

Este modelo, con una calidad buena, se codea con otros como el mismísimo iPhone 11, que ronda los 900 euros o el nuevo OPPO Find X2 Pro, que cuesta casi 1.200 euros. Puedes encontrar este móvil desde 197,99 euros. Con un tamaño de, aproximadamente, unos 16 x 8 cm y una pantalla de 6,4 pulgadas, apenas alcanza los 200 gramos de peso. La autonomía de la batería es de 5.000 mAh y permite 42,5 horas de uso. El tiempo de carga de la batería es de 135 minutos. Este modelo de 64 GB (ampliables a 512 GB con una tarjeta de memoria externa) cuenta con 4 GB de RAM y un Qualcomm Snapdragon 665 de 8 núcleos. Dispone de cuatro cámaras traseras: la cámara principal trasera es de 16 MP (f/1,7), la cámara macro es de 2 MP (f/2,2), la cámara ultra gran angular de 118° es de 8 MP (f/2,2), al igual que la cuarta cámara teleobjetivo; la cámara para selfis es de 16 MP (f/2,0).

A su favor: Cuenta con una pantalla LCD con buena resolución y con mucho brillo. Incorpora la versión más reciente de Android (Android 10). La calidad de las fotos que se realizan a la luz del día es bastante buena, con colores naturales, con detalles y muy poco ruido. Incluso la separación en el efecto Bokeh (función retratos). Altavoces estéreo que ofrecen un sonido potente y compacto.

En contra: No tiene reconocimiento facial y el lector de huellas de la parte trasera no es muy fluido ya que a veces no reconoce la huella y es un poco lento. Las fotos que se realizan con poca luz son muy brillantes y borrosas. No dispone de NFC. Se quedan marcadas las huellas de los dedos en la pantalla.