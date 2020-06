WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas de todos los tiempos. A pesar de que en los últimos meses su uso ha sido objeto de polémica sobre todo por la manipulación más o menos clara que según algunos usuarios hace la plataforma de los mensajes y de que muchos haya migrado hacia Telegram, es poco discutible que ya no queda casi nadie que no tenga a sus amigos, conocidos y compañeros de trabajo en la conversación de WhatsApp. Por eso, por la gran cantidad de tráfico que acumula, esta aplicación está constantemente introduciendo cambios para mejorar el uso que los usuarios hace de ella. Pero no siempre se hace caso de todas las peticiones.

Una de las cosas que más piden los usuarios de WhatsApp a día de hoy es que se pueda previsualizar las fotos que te envían otros usuarios antes de abrirlas. Tal y como se hace por ejemplo con los mensajes. De esta manera se podría decidir si se abre el mensaje o se deja para más adelante y no se genera el tan temido ‘tick’ azul.

Lo cierto es que las últimas actualizaciones de WhatsApp todas iban casi siempre en la misma dirección: en la de mejorar la seguridad de las comunicaciones. En este sentido es cada vez más importante gestionar que los mensajes que un usuario mande a otro sean totalmente privados.

En este sentido las polémicas en los últimos meses han llegado de mano de la política. Varios partidos han asegurado que hay medios de comunicación impidiendo que se distribuyan noticias contrarias al gobierno. WhatsApp se ha limitado a explicar en varias ocasiones que lo que ha dejado de permitir es que se reenvíen mensajes de manera masiva con el objetivo de impedir que se distribuyan bulos que puedan incluso llegar a afectar a la seguridad de las personas.