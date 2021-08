Cómo escoger una sala de póquer online fiable

Jugar al póquer se ha convertido en el entretenimiento y el reto de muchos españoles, sobre todo cuando hay dinero en juego. De ahí que sea tan importante escoger bien las páginas para jugar al póker antes de lanzarse a probar suerte. En internet hay muchas, pero no todas son seguras ni ofrecen las mismas garantías. Saber diferenciar las que son fiables es fundamental.

Pero elegir la mejor sala no es tan sencillo, hay que tener en cuenta diferentes criterios. Según se trate de jugadores senior o principiantes, el nivel de los jugadores, el tráfico de las mesas, el número de torneos, los tipos de partidas, el software usado en las salas, etc., todos estos factores influyen en la elección. Por eso es mejor dejar que un portal especializado haga el trabajo y escoger lo que estos expertos recomienden.

No obstante, para saber si una sala de póquer es segura, lo primero que hay que comprobar es si está regulada por el organismo competente. En España, por ejemplo, se trata de la Dirección General del Juego, en cada país existe una asociación, comisión o Ministerio que avala su fiabilidad. Si una sala online no tiene el certificado que acredite su legalidad es mejor no jugar a través de ella.