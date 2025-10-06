Tres presuntos maltratadores, en el banquillo: golpes, tirones de pelo y una mujer arrastrada por el portal La Fiscalía solicita en cada caso penas de cárcel, alejamiento y privación de armas en una mañana centrada en casos de violencia de género

M. C. Salamanca Lunes, 6 de octubre 2025, 06:45 Comenta Compartir

Tres procedimientos por violencia machista se verán este martes en el Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca. Agresiones, empujones y una mujer arrastrada por el portal, sentarán en el banquillo a los tres acusados, que afrontan peticiones fiscales de prisión, órdenes de alejamiento y prohibición de portar armas. La Fiscalía acusa a cada uno de ellos de delitos de malos tratos y lesiones cometidos en Salamanca capital y en el alfoz.

La primera acusación se dirige contra J. L. S. D., acusado de un delito de maltrato habitual y tres delitos leves de lesiones cometidos entre 2020 y noviembre de 2024 contra su al menos por aquel entonces pareja sentimental, con la que convivía en el domicilio familiar. Según relata la Fiscalía en su calificación provisional, el acusado protagonizó episodios reiterados de violencia doméstica. El 13 de agosto de 2023 le propinó bofetadas y tirones de pelo, sin que consten lesiones. En diciembre del mismo año, durante una discusión, le lanzó una jarra que impactó en su cara, causándole lesiones en la zona nasal sin diagnóstico médico al no acudir la víctima al centro de salud. El 8 de noviembre de 2024 volvió a agarrarla del pelo y zarandearla, sin resultado lesivo. En otras ocasiones, sin fecha concreta, la empujó y golpeó sin atención médica.

El Ministerio Público solicita dos años de prisión por el delito de maltrato habitual y cuatro años por tenencia ilícita de armas, así como cinco años de alejamiento de la víctima. Por cada uno de los tres delitos leves de lesiones pide once meses de prisión, tres años sin armas y cinco años de alejamiento, junto a una indemnización de 1.000 euros por las lesiones y el daño moral.

El segundo acusado, M.R.H., mantuvo una relación de más de treinta años con la víctima, con la que tiene un hijo menor de edad. Según el relato de la Fiscalía, entre los días 2 y 5 de enero de 2025, el hombre la agredió en el domicilio familiar del alfoz, con intención de menoscabar su integridad física. La mujer sufrió policontusiones y hematomas, de los que se recuperó tras recibir atención médica. El fiscal le acusa un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género y solicita un año de prisión, tres años y medio de privación del derecho a portar armas, tres años de alejamiento y una indemnización de 301 euros.

El tercer caso es el más reciente y el que concentra el relato más violento. Según el escrito de la Fiscalía, A.R.B.A., de nacionalidad boliviana, arrastró a su pareja por los brazos sobre las 08:30 horas del 5 de enero de 2025, víspera de Reyes, para forzarla a entrar en el portal de su vivienda, en Salamanca. Una vez dentro, la continuó arrastrando por el rellano de las escaleras hasta introducirla en el ascensor. La víctima no sufrió lesiones y ha renunciado al ejercicio de acciones civiles y penales, pero el Ministerio Público considera que la conducta es constitutiva de un delito de malos tratos en el ámbito familiar y solicita diez meses de prisión, dos años y medio sin armas y dos años de alejamiento.

012: Teléfono de información a la mujer Castilla y León