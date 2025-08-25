Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Exteriores del Hospital de Salamanca.

Trasladan a la UCI de Salamanca al hombre atropellado Zamora por un conductor con un coche robado

El propio infractor huía de la Policía este pasado viernes

L.G. / Agencias

Salamanca

Lunes, 25 de agosto 2025, 17:28

El hombre atropellado el pasado viernes en Zamora por un conductor con un coche robado que huía de la Policía se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Complejo Hospitalario de Salamanca, aunque no se teme por su vida, según avanza la agencia EFE.

Sobre su estado, el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha detallado que presenta varias fracturas y se encuentra estable en la UCI del complejo asistencial de Salamanca.

El autor del atropello logró huir en el vehículo al observar la presencia de la Policía cuando se encontraba en el barrio de Las Llamas, lugar en el que es habitual la venta de drogas y que vigila de forma constante la policía.

Fue perseguido hasta el camino de Las Llamas, donde el vehículo atropelló al peatón y su conductor continuó la huida a pie por medio del campo hasta que los policías lograron darle alcance y detenerlo.

