Trasladada al Hospital tras ser atropellada en el paseo de Canalejas Una mujer de unos 70 años ha sido arrollada a la altura del número 104 de Canalejas cerca de las 13:00 horas

La Gaceta Salamanca Viernes, 3 de octubre 2025, 13:41 Comenta Compartir

Una mujer de unos 70 años de edad ha sido trasladada al Hospital tras ser atropellada este viernes en el paseo de Canalejas, a la altura del número 104.

Según informa el 1-1-2 de Castilla y León, la llamada informando del accidente tuvo lugar a las 12:59 horas y desde la sala de operaciones se avisó en ese momento a la Policía Local y Nacional y Sacyl, que movilizó a una ambulancia al lugar, en la que se trasladó posteriormente a la mujer al Complejo Hospitalario.

Temas

Heridos