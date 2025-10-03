Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una ambulancia del Sacyl en una foto de archivo. LAYA

Trasladada al Hospital tras ser atropellada en el paseo de Canalejas

Una mujer de unos 70 años ha sido arrollada a la altura del número 104 de Canalejas cerca de las 13:00 horas

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:41

Comenta

Una mujer de unos 70 años de edad ha sido trasladada al Hospital tras ser atropellada este viernes en el paseo de Canalejas, a la altura del número 104.

Según informa el 1-1-2 de Castilla y León, la llamada informando del accidente tuvo lugar a las 12:59 horas y desde la sala de operaciones se avisó en ese momento a la Policía Local y Nacional y Sacyl, que movilizó a una ambulancia al lugar, en la que se trasladó posteriormente a la mujer al Complejo Hospitalario.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor que arrolló mortalmente a Elena Rodríguez en Comuneros, condenado a un año de prisión y retirada del carné
  2. 2 La puja mínima por un mítico y céntrico hotel de Salamanca con 58 años de historia: 2,8 M&euro;
  3. 3 Rafa Nadal ya está en Salamanca
  4. 4 Investigado un vecino por colocar un cable y provocar lesiones en el cuello a un motorista en Anaya de Alba
  5. 5 Llamativo incendio en Béjar a primera hora en una zona de difícil acceso
  6. 6 El privilegiado rincón salmantino que regala unas vistas de ensueño en cualquier momento del año
  7. 7 Problemas para acceder a varios colegios de Salamanca por tener pegamento en las cerraduras
  8. 8 El Ayuntamiento congela los principales impuestos por duodécimo año consecutivo y suben basuras y autobús
  9. 9 Manifestación en la plaza de los Bandos a favor de Palestina
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 2 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Trasladada al Hospital tras ser atropellada en el paseo de Canalejas

Trasladada al Hospital tras ser atropellada en el paseo de Canalejas