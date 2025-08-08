Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Trasladada al Hospital una mujer de 53 años tras ser atropellada en la calle Plateros

El suceso se ha producido este viernes a eso de las 07:42 horas

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 8 de agosto 2025, 08:39

Una mujer de 53 años ha resultado herida tras ser atropellada por un turismo sobre las 07:42 horas en Salamanca en la calle Plateros, esquina con la calle Gran Capitán. La víctima ha resultado herida en una rodilla tras ser golpeada por un turismo.

Emergencias112 de Castilla y León ha dado aviso a la Policía Local de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico para atender a la lesionado. La atropellada ha sido trasladada más tarde al Hospital de Salamanca.

