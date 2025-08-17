Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Algunos vecinos de Cerezal de Puertas, ayudando en las labores de extinción del fuego.
Algunos vecinos de Cerezal de Puertas, ayudando en las labores de extinción del fuego. FOTO: LAYA / VÍDEOS: D. SÁNCHEZ

Salamanca va volviendo poco a poco a la normalidad tras el desalojo de 500 vecinos por los incendios: realojados los de Cerezal de Puertas

Los evacuados buscan recuperar la normalidad mientras el fuego, con restos a pocos metros de las casas, mantiene activo el nivel de gravedad en Cipérez

D. Sánchez

Cerezal de Puertas

Domingo, 17 de agosto 2025, 12:59

Un total de 575 vecinos de varias localidades de la provincia de Salamanca fueron evacuados por el incendio de Cipérez, según ha informado el Servicio de Emergencias de Castilla y León.

En concreto, tal y como ha recogido Europa Press, fueron desalojados 500 vecinos de Villaseco de los Reyes, 30 de Cerezal de Puertas, 25 de El Groó y 20 de Gejo. De estos, 130 permanecen actualmente en los albergues habilitados en Fuenteguinaldo, Robleda y Ledesma. Tal y como ha podido saber LA GACETA, los vecinos de Cerezal de Puertas ya han sido realojados.

Imagen de varias zonas calcinadas por el fuego en la localidad. FOTOS: D. SÁNCHEZ
Imagen principal - Imagen de varias zonas calcinadas por el fuego en la localidad.
Imagen secundaria 1 - Imagen de varias zonas calcinadas por el fuego en la localidad.
Imagen secundaria 2 - Imagen de varias zonas calcinadas por el fuego en la localidad.
Imagen de los desperfectos causados por el fuego en El Gróo. FOTOS: D. SÁNCHEZ
Imagen principal - Imagen de los desperfectos causados por el fuego en El Gróo.
Imagen secundaria 1 - Imagen de los desperfectos causados por el fuego en El Gróo.
Imagen secundaria 2 - Imagen de los desperfectos causados por el fuego en El Gróo.

El incendio, que se originó el miércoles, 13 de agosto, es el único en la provincia con Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, después de que su nivel de riesgo ascendiera en la tarde del viernes. Algunos afectados han relatado a LA GACETA que se vieron obligados a evacuar con mucho miedo y han mostrado su deseo de recuperar la normalidad lo antes posible, mientras algunos restos del incendio se encuentran a apenas 50 metros de sus viviendas.

Las autoridades continúan trabajando para controlar el fuego y garantizar la seguridad de la población, así como para mantener informados a los vecinos sobre la evolución del incendio y las medidas de protección necesarias.

