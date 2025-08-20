Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del rescate. JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Rescatan a una voluntaria en los incendios tras desmayarse en el monte Catoute (León)

La mujer, de 32 años, fue estabilizada en el lugar y trasladada en helicóptero al Hospital de El Bierzo

E. P.

León

Miércoles, 20 de agosto 2025, 21:46

El Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León auxilió a una voluntaria que se encontraba indispuesta mientras participaba en los operativos contra incendios en el monte Catoute, León. La intervención se activó a las 16:00 horas tras recibir el 112 una llamada informando del desmayo de la mujer de 32 años en una zona inaccesible para vehículos.

El Centro de Emergencias coordinó de inmediato una multiconferencia con Emergencias Sanitarias, que realizó la valoración inicial, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que localizó a la víctima y movilizó un helicóptero de rescate con dos rescatadores, uno de ellos enfermera. Además, se notificó el incidente a la Guardia Civil, Medio Ambiente y Bomberos de Ponferrada.

Al llegar, los rescatadores descendieron desde el helicóptero y estabilizaron a la mujer en el lugar. Posteriormente, fue izada mediante grúa doble con triángulo de evacuación hasta la aeronave y trasladada al helipuerto del Hospital de El Bierzo, donde la esperaba el personal sanitario para continuar la atención médica.

