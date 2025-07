«Prepárate tú, tu p*** hijo, tu p*** madre y tu p*** padre, al que voy a dejar en silla de ruedas»: el horror en un audio por wasap

M. C. Salamanca Lunes, 14 de julio 2025, 10:33 Comenta Compartir

Un salmantino se enfrenta este martes a un juicio en el Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca por un audio enviado a su expareja cargado de amenazas de extrema violencia, tanto hacia ella como a su familia directa, incluidos su hijo y sus padres.

Los hechos se remontan al 30 de septiembre de 2023. Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Fiscal, el acusado, identificado como D.G.G., remitió a su ex un mensaje de voz a través de wasap con la intención de «amedrentarla» y hacerle temer por su integridad y la de sus allegados.

El contenido del audio, que la víctima decidió conservar y entregar a las autoridades, es de una crudeza y agresividad alarmantes. El acusado, en tono exaltado, llegó a decir frases como: «¿Recuerdas cuando antes la gente iba a tu casa a quemar el timbre? Pues esto no es nada con lo que puede pasar ahora… Ya estás avisada. Yo voy a ir hoy. Voy a ir a donde E. y como no me pueda llevar al niño, tú prepárate. O sea, prepárate, pero no tú… tu puto hijo, tu puto padre, al que voy a dejar en silla de ruedas por la puta vesícula que tiene…».

Lejos de frenar ahí, el audio continúa con amenazas aún más explícitas y humillantes, incluyendo referencias sexuales violentas hacia la madre de la víctima y contra ella misma, frases que para el Ministerio Fiscal son inaceptables y dirigidas a sembrar el terror en la denunciante.

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de amenazas en el ámbito de la violencia de género. Por ello solicita una pena de un año de prisión, la prohibición de tenencia y uso de armas durante tres años, y una orden de alejamiento de 300 metros respecto de la víctima por el mismo periodo.

El juicio está previsto para este martes en los Juzgados de Colón.

012: Teléfono de información a la mujer en Castilla y León