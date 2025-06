«El pantano no es una piscina, el fondo no se ve»: el vídeo viral de la Guardia Civil para bañarse seguro Un agente da consejos claros en redes para el baño en zonas naturales. El vídeo recuerda que está prohibido saltar desde las presas y alerta sobre el consumo de alcohol o drogas antes de bañarse

«El pantano no es una piscina, el fondo no se ve». Así de claro comienza el vídeo que ha compartido la Guardia Civil de Salamanca en sus redes sociales para advertir de los peligros que puede suponer un baño imprudente en zonas no controladas.

En la grabación, un agente recuerda varios consejos básicos pero clave para evitar accidentes en ríos, embalses y pantanos. «Si ha tomado drogas, ha bebido alcohol o se encuentra mal físicamente, no se introduzca en el agua», advierte mirando a cámara.

El mensaje también hace hincapié en la importancia de bañarse solo en zonas habilitadas, utilizar escarpines en vez de sandalias para evitar resbalones o heridas, vigilar siempre a los niños y, sobre todo, no saltar desde las rocas. «Es muy peligroso», insiste el agente.

Como última advertencia, la Guardia Civil recuerda que está totalmente prohibido saltar desde las presas, una práctica que, además de arriesgada, puede acarrear sanciones.

La publicación está sido bien recibida entre los usuarios. No es la primera vez que la Guardia Civil lanza este tipo de advertencias con la llegada del calor, pero cada verano hay que volver a recordarlo: el baño puede acabar en tragedia si no se toman precauciones.