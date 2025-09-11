Un niño resulta herido con un golpe en la cabeza tras ser atropellado en Santa Marta de Tormes Hasta el lugar del accidente se ha trasladado una UVI móvil para atenderle

Imagen de archivo de la Policía Local de Santa Marta y una ambulancia en la localidad.

Un menor ha resultado herido con un golpe en la cabeza y en la rodilla tras ser atropellado por un turismo en el término municipal de Santa Marta de Tormes.

Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido la alarma del siniestro sobre las 17:20 horas de este jueves ocurrido en la carretera de Madrid, a la altura del número 52. Los alertantes indicaban que el niño estaba consciente.

De inmediato, la sala de operaciones del 112 ha dado aviso a la Policía Local de Santa Marta y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil para atenderle. Por el momento se desconoce si ha sido evacuado al Hospital de Salamanca.