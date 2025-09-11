Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la Policía Local de Santa Marta y una ambulancia en la localidad.

Un niño resulta herido con un golpe en la cabeza tras ser atropellado en Santa Marta de Tormes

Hasta el lugar del accidente se ha trasladado una UVI móvil para atenderle

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:57

Un menor ha resultado herido con un golpe en la cabeza y en la rodilla tras ser atropellado por un turismo en el término municipal de Santa Marta de Tormes.

Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido la alarma del siniestro sobre las 17:20 horas de este jueves ocurrido en la carretera de Madrid, a la altura del número 52. Los alertantes indicaban que el niño estaba consciente.

De inmediato, la sala de operaciones del 112 ha dado aviso a la Policía Local de Santa Marta y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil para atenderle. Por el momento se desconoce si ha sido evacuado al Hospital de Salamanca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Salamanca se prepara para la Vuelta: cortes de tráfico y cambios en el recorrido de los autobuses urbanos
  2. 2 La Vuelta a España por Salamanca, al detalle: estas son las calles y los pueblos del recorrido completo
  3. 3 Dos heridas tras un choque frontal entre dos turismos en la calle Juan Pablo II
  4. 4 Detectado el primer caso de gripe aviar de Salamanca de 2025
  5. 5 Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 10 de septiembre
  6. 6 La instalación del primer ascensor urbano entra en su recta final
  7. 7 Los servicios de emergencia reaniman a una persona en plena calle en el Paseo de la Estación
  8. 8 «Pedimos el día libre para visitarlo todo»
  9. 9 Consulta el programa de las Fiestas de Salamanca para este jueves 11 de septiembre
  10. 10 Un helicóptero, drones y más de 200 agentes para blindar el paso de la Vuelta por Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Un niño resulta herido con un golpe en la cabeza tras ser atropellado en Santa Marta de Tormes

Un niño resulta herido con un golpe en la cabeza tras ser atropellado en Santa Marta de Tormes