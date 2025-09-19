La mujer que persiguió a una menor en autobús tras verla sacar dinero en un cajero asume la condena: casi 2 años de prisión Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de marzo y la acusada acabó asaltando a la víctima en su portal, a la que espetó: «Dame el dinero o te rajo»

M. C. SALAMANCA Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:05

La mujer que el pasado mes de marzo persiguió a una menor desde un cajero automático de la avenida de Villamayor, se subió al mismo autobús urbano que ella y terminó asaltándola en el portal de su casa con una navaja, ha sido condenada a un año y ocho meses de prisión. La pena se ha fijado después de que las partes alcanzaran un acuerdo de conformidad en la audiencia preliminar que esta semana han acogido los Juzgados de Colón, informan fuentes del caso a LA GACETA.

El suceso se remonta al pasado 11 de marzo, alrededor de las siete de la tarde. La ahora condenada, V.A., de nacionalidad rumana y con antecedentes penales no computables, observó a la víctima -una menor de edad- sacar dinero en efectivo de un cajero. Movida por el ánimo de ilícito enriquecimiento, decidió entonces seguirla a lo largo de todo su trayecto hasta su casa. Así que se subió al mismo autobús urbano que ella, se bajó en la misma parada y finalmente la acompañó hasta el portal de su vivienda en Salamanca capital.

Allí trató de arrebatarle el dinero, pero la adolescente opuso resistencia y se produjo un forcejeo. Al ver que la menor se resistía, la acusada sacó un objeto similar a una navaja y lo blandió de forma amenazante mientras gritaba: «Dame el dinero o te rajo». Pese a la violencia y la intimidación, la víctima consiguió zafarse y escapar, frustrando así el asalto. Así las cosas, la mujer huyó sin conseguir botín alguno.