Efectivos de la Policía Local y una ambulancia

Una mujer y un niño heridos leves al ser atropellados por una motocicleta

Las víctimas estaban cruzando la calle cuando ocurrió el incidente

La Gaceta

Santa Marta

Lunes, 8 de diciembre 2025, 21:35

Una mujer y un niño han resultado heridos la noche este lunes al ser atropellados por una motocicleta en Santa Marta de Tormes. Las víctimas, una mujer de aproximadamente 30 años y un menor de 5 años, estaban cruzando la calle cuando fueron alcanzadas por el vehículo.

El suceso ha ocurrido en la avenida de Madrid, 62. Ambas personas están conscientes, aunque se quejan de dolor en las piernas. El 112 ha avisado a la Policía Local de Santa Marta y a Emergencias sanitarias, Sacyl, y ha informado a la Guardia Civil de Tráfico, quienes han enviado asistencia al lugar de los hechos.

