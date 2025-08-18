Muere un bombero y otro resulta herido al volcar un camión autobomba en Espinoso de Compludo El vehículo cayó por un terraplén en una zona de difícil acceso, lo que complicó las labores de rescate dirigidas por el 112

Un bombero ha fallecido y otro ha resultado herido en la noche de este domingo tras sufrir un accidente con el camión autobomba en el que viajaban en el término leonés de Espinoso de Compludo, según ha informado el Centro de Emergencias de Castilla y León.

El siniestro se produjo en torno a las 22:20 horas, momento en el que se recibió una llamada que alertaba del vuelco del vehículo, que había caído por un terraplén en las inmediaciones de la localidad.

Hasta el lugar, se desplazaron efectivos de Sacyl y de la Policía Nacional, quienes localizaron a un bombero atrapado en el interior del camión y a otro en el exterior, inconsciente.

Las labores de rescate resultaron especialmente complicadas por la ubicación del vehículo, ya que cayó a una zona de difícil acceso. Pese a la intervención de los equipos de emergencia, uno de los afectados perdió la vida a causa de las graves lesiones sufridas.